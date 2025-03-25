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أورنج الأردن تنمّي مهارات ريادة الأعمال لدى شباب أكاديمية البرمجة عبر ورشة عمل متخصصة

منذ 17 ثانية
أورنج الأردن تنمّي مهارات ريادة الأعمال لدى شباب أكاديمية البرمجة عبر ورشة عمل متخصصة

وطنا اليوم:نظمت أورنج الأردن ورشة عمل تحت عنوان “بناء نموذج الأعمال والريادة والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات” لأكثر من 50 طالبة وطالباً من أكاديمية البرمجة عمّان، المنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية.
قدّم الورشة الأستاذ المشارك في اقتصاديات وسياسات التكنولوجيا وعضو مجلس إدارة الصندوق الأردني للريادة في الجامعة الأردنية، الدكتور أشرف بني محمد، حيث تناولت محاور رئيسية شملت نماذج الأعمال ومكوناتها الأساسية، واستراتيجيات تطوير مصادر الإيرادات وقابلية التوسع، بالإضافة إلى أساسيات ريادة الأعمال وتحديد الفرص وإدارة المخاطر.
وسلطت أورنج الأردن الضوء على أهمية هذه الورشة التي من شأنها أن تعزز تجربة المشاركات والمشاركين في برامجها من خلال تعريفهم بكافة الجوانب التي تمكنهم من قيادة المستقبل، عبر ترجمة مهاراتهم البرمجية إلى أفكار ريادية وإبداعية، ما يقدم نموذجاً لتكاملية البرامج التي تقدمها الشركة من جهة وحرصها على أن تكون جزءاً من تجربتهم ورحلتهم على المدى الطويل.
وتضمّنت الورشة التي حظيت بتفاعل كبير من المشاركين، استعراضاً شاملاً لأحدث التقنيات الناشئة ودورها في التحول الرقمي، إضافة إلى استراتيجيات التحقق من صحة الأفكار وآليات النمو والتوسع في السوق. وتأتي هذه الخطوة امتداداً للتعاون المستمر بين أورنج الأردن والدكتور أشرف بني محمد، الذي قدم سابقاً عدداً من الجلسات التدريبية أقيمت عبر الإنترنت.
لمعرفة المزيد، يرجى زيارة موقعنا: www.orange.jo.


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