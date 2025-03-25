إغلاق وإيقاف 16 منشأة وإتلاف 1359 كغم من المواد الفاسدة في الزرقاء

وطنا اليوم:نفذت اللجنة الموحدة للرقابة على الأسواق في محافظة الزرقاء حملة تفتيشية مكثفة، أسفرت عن إتلاف 1359 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وإغلاق وإيقاف 16 منشأة مخالفة عن العمل، خلال زيارات رقابية مشددة أجرتها خلال الأسبوع الماضي في إطار جهودها الحثيثة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

وشهدت الحملة إتلاف 885 لترا من العصائر الفاسدة، إلى جانب توجيه 51 إنذارا لمنشآت غذائية لمخالفتها معايير الصحة والسلامة، فيما جرى تحرير 18 مخالفة بحق منشآت تلاعبت بالأسعار المحددة من قبل مديرية صناعة وتجارة الزرقاء.

وضمن الجهود الرقابية المكثفة، أجرت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية صحة الزرقاء 1114 زيارة ميدانية، استهدفت محطات تحلية المياه ومحال بيع العصائر منذ بداية رمضان المبارك، ما أسفر عن إغلاق وإيقاف 14 منشأة مخالفة، وإنذار 154 منشأة أخرى، إلى جانب توجيه 14 مخالفة بسبب تجاوزات تمس الصحة العامة.

وأكد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، أن التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية يمثل ركيزة أساسية في فرض الانضباط على الأسواق، وضمان بيئة استهلاكية آمنة، مشيرا إلى أن اللجنة الموحدة تضم ممثلين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومديرية الصحة، ومديرية الصناعة والتجارة، ولجان السلامة العامة، ما يعزز سرعة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

وشدد أبو قاعود، على أن الفرق التفتيشية تعمل على مدار الساعة لمراقبة مخازن الأغذية والمحال التجارية، والتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة، مشيرا إلى أن الرقابة تشمل متابعة موائد الرحمن والإفطارات الخيرية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لضمان تقديم وجبات آمنة وصحية للصائمين.

وأكد أن اللجنة الموحدة ستواصل فرض رقابة صارمة على الأسواق، بما يكفل ضبط الأسعار وحماية المستهلكين من أي تجاوزات قد تهدد صحتهم أو تمس حقوقهم، مشددا على أن سلامة الغذاء ليست محل تهاون أو مساومة.