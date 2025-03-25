الحكومة: جهود مكثفة لإدارة النفايات خلال رمضان

وطنا اليوم:قالت مديرة ادارة وحدة النفايات الصلبة في وزارة الادارة المحلية المهندسة فرح الداود، ان البلديات ومجالس الخدمات المشتركة تبذل جهودا مكثفة خلال شهر رمضان من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية واستغلال كافة الموارد المتاحة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في جمع ونقل النفايات بما يضمن الحفاظ على نظافة المدن والمناطق السكنية وإبقائها في حلة جميلة.

وأوضحت الداود أن هذه الإجراءات تهدف إلى التعامل مع الزيادة الملحوظة في كميات النفايات خلال الشهر الفضيل، حيث يتم تكثيف أعمال النظافة وتعزيز فرق العمل والآليات لضمان جمع النفايات بشكل دوري ومنتظم، خاصة في الفترات المسائية وبعد الإفطار من خلال خطط طوارئ وبرامج عمل خاصة برمضان.

وبينت الداود ان من أبرز الإجراءات المتبعة في البلديات زيادة عدد الرحلات الخاصة بنقل النفايات من الحاويات المخصصة إلى أماكن التخلص النهائي، سواء في المحطات التحويلية أو مكبات النفايات الصلبة لضمان سرعة التخلص من النفايات وتجنب تراكمها في الأماكن العامة.

واشارت الى ان الوزارة تركز في توجيهاتها للبلديات على رفع كفاءة جمع النفايات عبر زيادة ساعات عمل عمال النظافة المسؤولين عن تنظيف الشوارع وجمع النفايات المتناثرة وكذلك زيادة ساعات العمل داخل المكبات خلال رمضان وتوزيع ساعات العمل بشكل مرن لتشمل فترات عمل نهارية ومسائية وليلية، بما يضمن معالجة النفايات بشكل مستمر دون انقطاع، مما يمنع تراكمها ويساهم في تحقيق أداء فعال خلال ساعات الذروة في رمضان.

ولفتت الى تضاعف عدد الرحلات اليومية من المحطات التحويلية إلى مكبات النفايات مقارنة بالأيام العادية، خصوصا في رمضان الذي يشهد زيادة ملحوظة في كمية النفايات.

يذكر أن كمية النفايات التي تم جمعها لعام 2024 في المملكة خلال رمضان بأكمله تتراوح بين 80,000 و100,000الف طن.