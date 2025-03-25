انتهاء العمل في مشروع طريق الفيصلية – الرامة في الأغوار الوسطى

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء طريق (الفيصلية -تحويلة الرامة) بطول (1.6) كم وبعرض 8م، والذي جرى تنفيذه لتصحيح المسار حيث كان الطريق السابق خارج المسار المحدد وفق المخططات التنظيمية والهندسية.

وقامت الوزارة بإغلاق المسار القديم وتحويل حركة السير باتجاه الطريق الجديد.

وقد تضمنت الأعمال في المشروع تنفيذ الطريق ضمن مساره الصحيح من خلال إزالة الطريق القائم وإنشاء طريق جديد وفقا للمسار الصحيح الذي تم تثبيته مساحيا.

وشملت الأعمال في المشروع القطع والفتوح والتسوية وتنفيذ طبقات الفرشيات والخلطات الاسفلتية اللازمة بالإضافة إلى أعمال الحمايات وعبارات تصريف مياه الأمطار وأعمال السلامة المرورية وأعمال الإنارة.

يذكر أن المشروع أنجز ضمن المدة العقدية لأعمال العطاء البالغة 6 أشهر وبلغت كلفته 700 ألف دينار.