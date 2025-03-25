رئيس سلطة العقبة يوجّه بتسهيل إجراءات دخول السياح دون تأخير أو تعطيل

وطنا اليوم:تفقد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، سير العمل في مطار الملك الحسين الدولي، في ظل ارتفاع مؤشرات قدوم الأفواج الزائرة عبره.

وشدد على ضرورة تسريع وتسهيل إجراءات الدخول في المطار ومنح التأشيرات المطلوبة؛ للسائحين غير الأردنيين كي يستكملوا رحلاتهم على جميع الوجهات، والقادمين لقضاء عطلة عيد الفطر السعيد في العقبة.

وأشاد بمصفوفة العمل ومستوى التنسيق بين الأجهزة كافة ومقدمي الخدمات العاملين في المطار، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة العامة والتسهيلات، مؤكداً أهمية الارتقاء بمستوى خدمة المسافرين واختزال الوقت والجهد لمنحهم فرصة سفر آمنة ومريحة.

وجال على مرافق مباني المسافرين في المطار، حيث استمع إلى شرح مفصل قدمه الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات، رمزي عرفات.

وفي ذات السياق، تفقد الفايز معبر وادي عربة الحدودي، ووجه بتسهيل عملية العبور للسياح القادمين إلى العقبة، ما يستدعي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين وتسهيل إجراءات دخولهم دون أي تأخير أو تعطيل، كي تبقى عجلة الدخول متسارعة ضمن عمليات التفويج، وتلافياً للازدحام خصوصا خلال عطلة عيد الفطر الأسبوع المقبل.