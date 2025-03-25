الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة يُضيء محطة طارق

وطنا اليوم:أضاء المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، يوم الاثنين، مبنى محطة طارق الحاصل على الجائزة الذهبية للمباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 في العاصمة عمان، وذلك ضمن فعاليات الحملة الترويجية للقمة العالمية للإعاقة التي ستعقد في برلين في يومي 2-3 نيسان أبريل المقبل.

وجاءت الإضاءة باللونين الأصفر والأزرق الداكن، وهي الألوان الرئيسية للحملة، والتي جاء اعتمادها كإحدى الدلالات الرئيسة لمتطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر والتي تمثل تباين الألوان، والذي يشكل عاملاً هاماً في تمكين الأشخاص ضعاف البصر من التفاعل بشكل أفضل مع محيطهم.

وتعد محطة طارق، إحدى محطات الباص سريع التردد، أول نظام للنقل العام يحقق إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وجاء اختيار المحطة لما تشكله من أهمية في منظومة النقل العام والانتقال بين محافظتي العاصمة والزرقاء وما توفره من تهيئة بيئية تعزز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وتنقلهم عبر توفير متطلبات التهيئة البيئية والهندسية للمسارات والمرافق، بما يتوافق مع كودة متطلبات البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

يُذكر بأن مشروع الباص سريع التردد يتكون من 270 حافلة، جميعها مصممة لتكون ميسرة للركاب ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية. كل حافلة مجهزة بمنحدرات ومساحات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، والركاب كبار السن، والنساء الحوامل، ومستخدمي عربات الاطفال. بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب شاشات بصرية وسمعية داخل الحافلات. وتلقى جميع السائقين العاملين ضمن اسطول الحافلات تدريبات متخصصة حول اتيكيت التواصل مع الركاب ذوي الإعاقة.

وتأتي إضاءة محطة طارق ضمن عدد كبير من الفعاليات التي نفذها المجلس استعدادا للقمة، شملت اضاءة موقع جبل القلعة الأثري لما يوفره الموقع من تهيئة بيئية تعزز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق والمواقع الأثرية فيه، بالإضافة إلى إضاءة مبنى متحف الأردن، الذي وفر العديد من التجهيزات الفنية والتكنولوجية لتوفير المعلومات الخاصة بالمعروضات والقطع الأثرية بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإضاءة الخزنة في مدينة البتراء الوردية إحدى عجائب الدنيا السبعة والتي ستوفر تهيئة تعزز من وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمواقع والمرافق السياحية والأثرية فيها.

واعتمدت الحملة التي جاءت تحت شعار “بدونا ما بتزبط” على ترويج الرسائل التوعوية حول أهمية وأهداف القمة من خلال منصات التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات ومواد توعوية متنوعة وبطرق إبداعية وأشكال ميسرة تتيح الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويعد مشروع الباص السريع من المشاريع النوعية التي عمل المجلس عليها لضمان تنفيذها وفق متطلبات كودة البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن توفير كافة متطلبات إمكانية الوصول ضمن محطات الباص السريع والحافلات سريعة التردد، وجاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم أبرمت ما بين المجلس والأمانة عام 2017 لضمان تطبيق معايير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى الباص السريع.

يشار إلى أن القمة العالمية للإعاقة، آلية عالمية فريدة من نوعها تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، في التنمية الدامجة للإعاقة، والتي شارك في تنظيمها كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية والاردن والتحالف الدولي للإعاقة IDA في برلين في الثاني والثالث من نيسان العام الحالي.