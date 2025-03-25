وفاة الدبلوماسي الكويتي السابق خالد الجار الله

وطنا اليوم:تُوفي الدبلوماسي الكويتي السابق خالد الجار الله، الأحد، عن عمر يناهز 78 عاما، قضى أكثر من نصفها في وزارة الخارجية.

الجار الله الذي حصل على شهادة العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1971، انضم إلى وزارة الخارجية في سن مبكرة، ليشق طريقه في العمل الدبلوماسي، متدرجًا في المناصب حتى أصبح أحد أبرز الشخصيات التي أثرت في السياسة الخارجية الكويتية.

وكان الجار الله سفيرا للكويت في لبنان، ثم شغل منصب رئيس قسم الشؤون العربية بوزارة الخارجية، وتولى في ثمانينات القرن الماضي إدارة شؤون مجلس التعاون الخليجي.

كما شغل منصب نائب وزير الخارجية.

ومع مطلع الألفية الجديدة، تم تعيينه وكيلًا لوزارة الخارجية، حتى مطلع العام 2021، حين قدم استقالته حيث كان يحمل درجة وزير.

دعم فلسطين

من جهته، قال السفير الفلسطيني رامي طهبوب، «لقد كان أبوحازم رحمه الله قمة بالأخلاق والرقي والهدوء في تعامله مع الجميع وكان حكيماً رصيناً لا يمكن لأي إنسان يعرفه إلا أن يحبه ويحترمه ويثق بما يقول، خصوصاً أنه تتلمذ على يد حكيم الدبلوماسية العربية والدولية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيّب الله ثراه».

وأشار إلى أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس كرّم المرحوم الجارالله، حيث منحه نجمة القدس من وسام القدس، تقديراً له على دعمه الكبير للقضية الفلسطينية التي كان من أشد المدافعين عنها في كل المحافل الدولية وكان يصد كل الضغوط بكل حكمة واقتدار».

وتابع: «لقد رحل عنا أبو حازم بجسده ولكن روحه وسيرته ستبقى خالدة في العقول والقلوب».