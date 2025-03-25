وزير الأوقاف: فلسطين لن تكون إلا للفلسطينيين

وطنا اليوم:نظمت دائرة الشؤون الفلسطينية، اليوم الاثنين، إفطارا رمضانيا، بحضور أعيان ونواب حاليين وسابقين، ورؤساء لجان خدمات المخيمات، والهيئات الاستشارية، ورؤساء الأندية، ووجهاء وشيوخ ومخاتير المخيمات.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة الدكتور محمد الخلايلة، الذي رعى حفل الإفطار، مندوبًا عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يقف في مقدمة العالم العربي والإسلامي وبكل صلابة دفاعا عن فلسطين، ويحمل لواء القضية الفلسطينية والقدس منافحًا عنها في كل المحافل الدولية، مؤكدًا أن فلسطين لن تكون إلا للفلسطينيين.

وأشار إلى موقف الأردن بقيادة جلالة الملك الواضح وضوح الشمس في كبد السماء في رفض التهجير، وأن القدس تاج فلسطين وعاصمتها القدس، لافتاً إلى أن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين لا يقبل اي تقسيم.

وأكد الخلايلة، أن الوزارة وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك تعمل على تنفيذ الوصاية الهاشمية المباركة على المقدسات الإسلاميّة والمسيحية في القدس الشريف إعماراً وصيانةً ومتابعة ودفاعًا في المجالين السياسي والديني، لافتًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل يومي كل ما يجري في المسجد الأقصى المبارك.

من جانبه، أشار مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، إلى الدور المفصلي الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وثمن عاليا جهود جلالة الملك خلال الحرب على غزة من خلال كسره للحصار وإمداد أهلها بالمساعدات الغذائية والطبية بكل الوسائل المتاحة، ورفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين، وتأكيده على اللاءات الثلاث لا للتهجير ولا للوطن البديل ولا للتوطين.

وتحدث العين الدكتور هايل عبيدات في كلمة باسم لجنة فلسطين في مجلس الأعيان عن مواقف الأردن التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والقدس منذ عهد الملك المؤسس الذي ارتقى شهيدًا في المسجد الأقصىى وحتى اليوم.

بدوره أشار رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب سليمان السعود، إلى حرص اللجنة وسعيها لدعم الأشقاء الفلسطينيين في مخيمات الشتات وفي فلسطين المحتلة، وتعزيز صمودهم لإحباط كل المخططات والمحاولات لتفريغ الداخل الفلسطيني.