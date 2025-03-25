جيش الاحتلال يعلن استهداف قاعدتين عسكريتين في حمص

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، عن قصفه أهدافاً عسكرية في قاعدتين سوريتين بمحافظة حمص، وسط البلاد.

وقال الجيش، في بيان عبر تطبيق “تليغرام”، إن طائراته استهدفت “قدرات عسكرية متبقية” في قاعدتي تدمر والتيفور العسكريتين، مشيراً إلى أن قاعدة “التيفور” تُعرف أيضاً باسم “قاعدة التياس الجوية العسكرية” وتبعد نحو 50 كيلومتراً غرب تدمر.

وأضاف البيان أن القاعدتين تحتويان على “قدرات عسكرية” دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار الناجمة عن القصف.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، غارة جوية استهدفت جسر مخيبر في منطقة حوش السيد علي بريف حمص، قرب الحدود السورية – اللبنانية، في إطار عدوانه المستمر على الأراضي السورية منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، زاعما أن القائمين على إدارة الدولة السورية يشكلون تهديدا عليه

وبوتيرة شبه يومية تشن إسرائيل منذ أشهر غارات جوية على سوريا، مما يؤدي إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا، رغم أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة رئيس البلاد أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على البلاد منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة مرتفعات الجولان، واستغلت الوضع الراهن بسوريا -بعد سقوط نظام بشار الأسد– فاحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.