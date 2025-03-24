المرصد السوري: قوة إسرائيلية تتوغل بريف درعا الغربي

وطنا اليوم_القوات المتوغلة انتشرت على الطريق الرابط بين قرية جملة وقرية صيصون، وسط حديث عن تفتيش المارة واستجوابهم”

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء اليوم الاثنين إن “عربات عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية دخلت عبر وادي الرقاد من جهة قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي”.

وأضاف: “حسب المعلومات، فإن القوات المتوغلة انتشرت على الطريق الرابط بين قرية جملة وقرية صيصون، وسط حديث عن تفتيش المارة واستجوابهم”.

وفي وقت سابق اليوم، أشار المرصد السوري إلى “اقتحام القوات الإسرائيلية، قرية الرفيد في ريف القنيطرة، وتوغل قوة إسرائيلية داخل القرية ووضع مساعدات إغاثية أمام عدد من منازل المواطنين قبل أن تنسحب بشكل كامل”.

وبحسب المرصد: “عقب انسحاب القوات، أقدم أهالي على حرق تلك المساعدات، في موقف يعكس رفضهم الوجود الإسرائيلي وفرض واقع جديد في المنطقة”.