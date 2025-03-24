اختتام المرحلة النهائية من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين التي أطلقتها وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة

وطنا اليوم:مندوباً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة رعى أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي اليوم الإثنين، وبحضور عدد من سفراء الدول والملحقين / المستشارين الثقافيين، إضافةً إلى عدد من رؤساء الجامعات الأردنية الحفل الختامي لمسابقة مقرئ الطلبة الوافدين الدورة الثالثة 2025، والذي نظمته وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، حيث شهدت المرحلة النهائية من المسابقة فوز ثلاثة طلاب بالمراكز الثلاثة الأولى وفقاً لما يلي: المركز الأول حصل عليه الطالب محمد فياض بن فوزي (ماليزي الجنسية) ويدرس في جامعة العلوم الاسلامية العالمية، في حين حصل على المركز الثاني الطالب بدر محمد الحوري (سوري الجنسية) ويدرس في جامعة الزرقاء الخاصة، وحصل على المركز الثالث الطالب ناتانون مات وانغ (تايلندي الجنسية) ويدرس في جامعة اليرموك.

وقال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي إن اختيار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعقد مسابقة في تلاوة وتجويد القرآن الكريم يأتي بهدف تكريم كتاب الله عزوجل في هذا الشهر الفضيل، واتباعاً لهدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولسنته في تعلم وتلاوة القرآن الكريم، كما أن الدولة الأردنية بمختلف مؤسساتها، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم سليل الدوحة الهاشمية ترعى تعليم قراءة وتجويد كتاب الله، حيث أن مؤسسات التعليم العالي الأردنية تجمع طلبة عرباً ومسلمين من مختلف دول العالم، وأضاف الدبعي مخاطباً الطلبة المشاركين بالقول هنيئاً لكم هذا التكريم الذي حصلتم عليه عن جدارة واقتدار، ومبارك لكم هذا التميز في تلاوة وتجويد القرآن الكريم واعلموا أن الأردن الذي كان لكم وطناً ثانياً احتضنكم بعيداً عن أهلكم لتحققوا على أرضه أحلامكم بالعودة الميمونة إلى أوطانكم وأهليكم مسلحين بالعلم والمعرفة يفتخر بكم وبانجازاتكم، فأنتم سفراء الأردن.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عدد الطلبة الوافدين الذين تقدموا بطلبات للمشاركة في هذه المسابقة هذا العام وانطبقت عليهم الشروط بلغ (218) طالباً وطالبة يمثلون (23) دولة عربية وإسلامية، من (24) مؤسسة تعليم عالي أردنية وكانت وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة قد أطلقت قبل أسبوعين مسابقة لتلاوة وتجويد القرآن الكريم تحت عنوان ” مقرئ الطلبة الوافدين”، حيث اشترطت الوزارة لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة أن يكون الطالب /الطالبة غير أردني (طالباً وافداً) وملتحقاً للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن بغض النظر عن التخصص أو البرنامج أو الدرجة، كما تم تشكيل لجنة تحكيم متخصصة من كل من:

رئيس اللجنة الدكتور حاتم جميل السحيمات مساعد الأمين العام لشؤون المديريات/مدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وصاحب الخبرة الطويلة والمتميزة في رئاسة لجان التحكيم المحلية والدولية للمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم.

والأستاذ الدكتورة تمام عوده العساف عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية والمتخصصة في أحكام التجويد وعضو سابق أيضاً في عدد من لجان تحكيم مسابقات حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

والشيخ توفيق إبراهيم ضمرة رئيس قسم دور القرآن الكريم في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وصاحب الخبرة الطويلة في عضوية لجان تحكيم مسابقات القرآن الكريم داخل وخارج الأردن.

والدكتور صبحي إبراهيم الشرقاوي أستاذ التربية الموسيقية في الجامعة الهاشمية والمتخصص في علم الأصوات والمقامات الموسيقية والموشحات والأناشيد، وعضو الفريق الوطني لتأليف مناهج التربية الموسيقية وصاحب الخبرة الطويلة في عضوية لجان التحكيم في عدد كبير من مهرجانات الأغنية الأردنية والعربية داخل وخارج الأردن.

والدكتور فريد شوقي سرسك دكتور الأدب والنقد والشعر، والمحاضر غير المتفرغ في عدد من الجامعات الأردنية ومؤسس ومدير العديد من القنوات الفضائية العربية، والخبير في إجادة المقامات اللحنية وتعليمها بالصوت البشري، والحاصل على الاجازات في القراءة والإقراء.

وقد خصصت الوزارة للطالب الفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة (1500) ألف وخمسمائة دينار أردني، وخصصت للطالب الفائز بالمركز الثاني جائزة مالية بقيمة (1000) ألف دينار أردني، كما خصصت للطالب الفائز بالمركز الثالث جائزة مالية بقيمة (500) خمسمائة دينار أردني، كما قدمت شركة هواوي الأردن هدايا عينية قيمة للفائزين الثلاثة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت مؤخراً وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة بتنفيذ مجموعة من البرامج الترفيهية والتحفيزية للطلبة الوافدين تحت عنوان ” أنتم سفراء الأردن”، وذلك تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية