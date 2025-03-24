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الصفدي يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

24 مارس 2025
الصفدي يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوّرات الأوضاع في لبنان.
‏وأكّد الوزيران ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بجميع بنوده.
‏وجدّد الصفدي التأكيد على وقوف المملكة الكامل إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته، ودعم جهوده إعادة تفعيل مؤسّساته، وإعادة البناء بعد انتخاب رئيس للجمهورية، ورئيس وزراء جديدين.
وثمّن رجّي دعم الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للبنان، وجهوده المتواصلة في حشد موقف دولي لوقف العدوان، وتثبيت وقف إطلاق النار بجميع بنوده.
وأكّد الصفدي ورجّي حرص البلدين تعميق التعاون في مختلف المجالات.


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