الملك يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم.

وأكد جلالته عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق، والحرص على توسيع التعاون ومواصلة التنسيق بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية واستقرار المنطقة.

وتناول اللقاء التطورات بالإقليم، إذ أكد جلالة الملك ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وإعادة تثبيت وقف إطلاق النار، واستئناف إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع.

وحذر جلالته من خطورة التصعيد بالضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.