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القبض على شخص آسيوي أرسل روابط احتيالية على هواتف المواطنين

24 مارس 2025
القبض على شخص آسيوي أرسل روابط احتيالية على هواتف المواطنين

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه على إثر مجموعة الرسائل الوهمية التي وصلت على هواتف المواطنين أمس وكانت مروّسة باسم الشرطة الأردنية وتدعوهم للدخول على الرابط المرفق لسحب سجل مخالفات السير تجنباً لتفاقمها فقد شكّل فريق تحقيقي من الأمن الوقائي/ووحدة الأمن السيبراني ووحدة الجرائم الإلكترونية بمتابعة التحقيق في القضية.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق الفني تمكن من حجب الرابط الاحتيالي فيما قادتهم التحقيقات إلى أنّ الشخص المخترق قام بنشر وإرسال تلك الرسائل من داخل المملكة.
مشيراً إلى أنه على الفور جرى وبالطرق الفنّية تتبع مرسل تلك الرسائل وتحديد مكان وجوده في إحدى الشقق شمال العاصمة ومداهمته وإلقاء القبض عليه، وتبيّن أنه آسيوي الجنسية وضُبط بحوزته بعد تفتيش الشقة على مجموعة كبيرة من شرائح الهواتف والبطاقات الممغنطة وماكينات قارئة للبطاقات الممغنطة وأجهزة حاسوب محمول وغيرها، وبوشرت التحقيقات.


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