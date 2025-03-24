المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي يقرر دعوة المؤتمر العام للانعقاد وانتخاب مكتب تنفيذي جديد

وطنا اليوم:عقد المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي الأردني اجتماعه يوم أمس برئاسة الدكتورة لينا شبيب رئيسة المجلس وبحضور الأمين العام للحزب المهندس عدنان السواعير، حيث ناقش المجلس عددا من القضايا التنظيمية والإدارية.

وأقر المجلس خلال الاجتماع التقريرين الإداري والمالي للسنة الأولى التي تلت انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب وذلك بعد استعراضهما ومناقشتهما وفق أحكام النظام الأساسي.

كما قرر المجلس استنادا إلى أحكام النظام الأساسي الدعوة لعقد المؤتمر العام للحزب في مؤتمره السنوي، وتم تحديد موعده يوم 15 نيسان القادم حيث سيشهد المؤتمر انتخاب مكتب تنفيذي جديد للحزب إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفق النظام الأساسي للحزب