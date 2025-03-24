تراجع ملحوظ بحجوزات الفنادق خلال عطلة عيد الفطر

وطنا اليوم:تراجعت نسب إشغال الفنادق خلال فترة عيد الفطر بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، وفق بيان لجمعية الفنادق الأردنية.

وسجلت فنادق الخمس نجوم في عمان إشغالا لعيد الفطر بنسبة 32%، مقارنة مع 28% العام 2024، و58% في العام 2023.

وسجلت فنادق البحر الميت الخمس نجوم إشغالا بنسبة 32% هذا العام، فيما سجلت في العام 2024 62%، و80% في العام 2023.

أما فنادق البترا الخمس نجوم، سجلت العام الحالي إشغالا بنسبة 24%، مقارنة مع 16% العام 2024 و78% العام 2023.

وقالت الجمعية في البيان، الاثنين، إن نسب الإشغال انخفضت بشكل لافت في العامين الحالي والماضي مقارنة بالعام 2023.

وأرجعت الجمعية سبب التراجع إلى الأوضاع الإقليمية التي أثّرت على حركة السياحة الوافدة.

وتعتمد الفنادق في أغلب الحجوزات الحالية على السياحة الداخلية وزوار من عرب 48، مع غياب واضح للسياح الأجانب.

وطالبت الجمعية بتكثيف الجهود الترويجية لاستعادة مكانة الأردن السياحية في المنطقة.