بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

تراجع ملحوظ بحجوزات الفنادق خلال عطلة عيد الفطر

24 مارس 2025
تراجع ملحوظ بحجوزات الفنادق خلال عطلة عيد الفطر

وطنا اليوم:تراجعت نسب إشغال الفنادق خلال فترة عيد الفطر بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، وفق بيان لجمعية الفنادق الأردنية.
وسجلت فنادق الخمس نجوم في عمان إشغالا لعيد الفطر بنسبة 32%، مقارنة مع 28% العام 2024، و58% في العام 2023.
وسجلت فنادق البحر الميت الخمس نجوم إشغالا بنسبة 32% هذا العام، فيما سجلت في العام 2024 62%، و80% في العام 2023.
أما فنادق البترا الخمس نجوم، سجلت العام الحالي إشغالا بنسبة 24%، مقارنة مع 16% العام 2024 و78% العام 2023.
وقالت الجمعية في البيان، الاثنين، إن نسب الإشغال انخفضت بشكل لافت في العامين الحالي والماضي مقارنة بالعام 2023.
وأرجعت الجمعية سبب التراجع إلى الأوضاع الإقليمية التي أثّرت على حركة السياحة الوافدة.
وتعتمد الفنادق في أغلب الحجوزات الحالية على السياحة الداخلية وزوار من عرب 48، مع غياب واضح للسياح الأجانب.
وطالبت الجمعية بتكثيف الجهود الترويجية لاستعادة مكانة الأردن السياحية في المنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:23

المرصد السوري: قوة إسرائيلية تتوغل بريف درعا الغربي

00:21

سعادة السيد محمد حمّود الحنيطي يفي بجميع وعوده، ويسدد مستحقات لاعبي النادي الفيصلي بالكامل ويحصل على الرخصة الآسيوية

00:15

سفارة الإمارات تشرف على تنفيذ مبادرات رمضان في الأردن تزامنًا مع “يوم زايد للعمل الإنساني”

23:22

الفيدرلي الأمريكي في طريقه لتخفيض اسعار الفائدة كما طلب ترامب

22:14

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الحجايا والقرعان

21:22

اختتام المرحلة النهائية من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين التي أطلقتها وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة

20:52

ترامب : دول جديدة ستنضم لقائمة اتفاقات السلام مع إسرائيل

20:44

أمانة عمان تتلف 66 طن لحوم خلال شهر رمضان

20:14

«الفوسفات» والحكومة..ماذا بعد ؟

20:09

الأمم المتحدة تقلص وجودها في غزة وسط استمرار الضربات الإسرائيلية

20:00

الشيشاني يطلب توضيحات من وزير المياه بشأن مشروع تنقية في الزرقاء

19:49

الصفدي يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وفيات
وفيات الاثنين 24-3-2025وفيات الأحد 23-3-2025الحاجة سنية حسن عيسى الغول (أم خالد السلوادي) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-3-2025وفيات الخميس 20-3-2025