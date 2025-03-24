طرح عطاء تنفيذ طريق المدينة الرياضية في الموقر

وطنا اليوم:أعلنت دائرة العطاءات الحكومية عن طرح عطاء تنفيذ الطريق المؤدي الى المدينة الرياضية الجديدة الموقر.

ودعت الدائرة في بيان لها اليوم الاثنين، المقاولين الأردنيين المصنفين بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الطرق اختصاص إنشاء وصيانة الطرق بالفئة الأولى، الراغبين بالاشتراك في هذه المناقصة سحب الدعوة من خلال موقع دائرة العطاءات الحكومية أو من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS).

ويتضمن العمل تنفيذ انشاء الطريق المؤدي الى المدينة الرياضية الجديدة في الموقر بحيث يتفرع من طريق الموقر/ الأزرق لخدمة المدينة الرياضية الجديدة وبطول كلي 3000 متر وعرض 10 أمتار مسرب لكل اتجاة مع أكتاف، وبحيث يشمل العمل توسعة جزء الطريق القائم بطول 600 متر ليصبح بعرض 10 أمتار وإنشاء لباقي الطريق وبطول 2400 متر وبعرض 10 أمتار .

وتتضمن الأعمال وفق وثائق العطاء الصادرة عن الدائرة، تحويل مجرى الوادي القائم وأعمال العبارات وأعمال السلامة المرورية من دهان وأعمال الحمايات حسب ما هو وارد في وثائق الشراء.