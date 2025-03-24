يوم تظلم المرأة في يوم المرأة وعيد الأم

د. رافع بطاينة

شهر آذار من كل عام يحمل في طياته مناسبتين متتابعتين للمرأة والأم ، فالمرأة هي الأم والأخت والزوجة ، وآخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كانت للنساء ، أوصيكم بالنساء خيراً ، وفي هذه الأيام كلنا نتباكى على المرأة وعلى الأم ، ونستعيد ذكريات أمهاتنا ممن هن على قيد الحياة ، أو ممن فارقن الحياة إلى جوار ربهن ، وتذرف الدموع ، ونتبادل التهاني ، وهذا الوضع الطبيعي ، لكن ما هو غير طبيعي أن نظلم المرأة ، ونظلم الأم في شهر أعيادها، لا بل حتى في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، في شهر رمضان المبارك الذي تصفد به الشياطين ، مرت علي هذا الشهر عدة قضايا لنساء تعرضن للظلم الوظيفي وللظلم الإداري في بعض مؤسسات الدولة ، لمجرد أن تطالب بحقهن ، أو تعترض على قرار إداري مجحف بحقها، دون خوف أو وجل من الله ، أو من عظمة هذا الشهر الفضيل والعظيم ، ففي هذا الشهر توقف المحاكم إصدار الأحكام القضائية احتراماً لحرمة هذا الشهر ، لأن في هذا الشهر تتعاظم فيه قيم الرحمة والمودة والتواصل الإجتماعي ، وتزداد صلة الرحم ، وتتسامح الناس، تعفو عن بعضهم، وكان عفو عبد الكريم الحباشنة عن امرأة دهست ولده وتوفي ورفض أن تنام في السجن ، التزاما بأن بنات الكرك لا ينامون في السجن ، قدوة ونموذج للكرم الإنساني ، والتسامح الديني والاجتماعي ، في يوم المرأة وفي عيد الأم وفي الشهر الفضيل ، وفي زمن التحديث الإداري تظلم المرأة ، لمجرد أن تقوم المرأة بالمطالبة بحقها ، أو الاستفسار عن حقها ، أو حتى بدون سبب ، فقط لأن المسؤول الأول غير قادر على إدارة مؤسسته ، لضعف القيادة، ومنهم من يخاف من الصف الثاني إذا كان مؤهله العلمي وقدراته القيادية أكفأ منه ، فيلجأ المسؤول الأول إلى التضييق عليهم ، ومعاقبتهم، أو نقلهم خارج المؤسسة ، حتى يستفرد بالإدارة والقيادة دون مزاحمة أو منافسة، أو أن يستعين بأصدقائه أو معارفه بدلاً منهم، علما أن بعض القيادات الإدارية غارق في وحل الفساد والتجاوزات دون حسيب أو رقيب ، لأنه يملك من الدعم والنفوذ والواسطة ، طبعاً الموظف ضعيف لأن القوانين والأنظمة لا تخدمة أمام سطوة الواسطة والمحسوبية ، لكنه قوي بعناية الله، وبقوة الله وقدرته، فالظلم ظلمات ، يقول الباري عز وجل ويمدهم في ظغيانهم يعمهون، في هذا الشهر الفضيل ، فالأصل أن يكون شهر رمضان شهر الخير والرحمة والمغفرة ، وحسن المعاملة والتسامح والمحبة، وتجاوز الخلافات ، فهل نتعظ ، ونعيد حساباتنا بأن يتوافق سلوكنا مع مشاعرنا وضمائرنا، فالمرأة هي الحلقة الأضعف ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، وللحديث بقية