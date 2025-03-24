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سؤال نيابي حول آلية تعيين المذيعات في التلفزيون الأردني

منذ 26 ثانية
سؤال نيابي حول آلية تعيين المذيعات في التلفزيون الأردني

وطنا اليوم:اجراءات تعيين المذيعات في التلفزيون الاردني
سؤال نيابي من النائب المهندس عدنان مشوقه
هذا نصه:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:
نص السؤال
1. ما هي المعايير المتبعة لتعيين المذيعات على مقاعد الدراسة، خاصة مع وجود مذيعات أخريات لديهن الخبرة والشهادة؟
2. ما هي الإجراءات والأسس التي يتخذها التلفزيون الاردني لضمان الشفافية والمساءلة في تعيينات المذيعات على مقاعد الدراسة؟
3. ما هي المعايير المتبعة من قبل لجنة برنامج رمضان معنا أحلى لتعيين مذيعة البرنامج؟
4. كيف تختار اللجنة بين المذيعات المتقدمات للبرنامج؟
5. هل قامت لجنة برنامج رمضان معنا أحلي بمقابلة جميع المذيعات المتقدمات للبرنامج وهل تم اجراء امتحان شفوي وتحريري للمتقدمات وهل تم توثيق ذلك لضمان الشفافية والعدالة؟ اطلب تزويدي بكشف حول ذلك.
واقبلوا فائق الاحترام
النائب المهندس عدنان مشوقه


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