الظهراوي: القيامة أفضل من هذا الحال.. يا رب عجل بيوم القيامة

وطنا اليوم:قال رئيس كتلة “تقدم” النائب رائد الظهراوي، إن العدوان على غزة عاد إلى مربع القتل والمجازر من جديد، وما زلنا ننظر إليهم وكأننا نشاهد مسرحية، أو فلم نستمتع بمشاهدته.

وأضاف خلال حديثه في الجلسة الرقابية والتشريعية، الإثنين، أن أقصى ما يمكننا القيام به هو أن نقول “حسبنا الله ونعم الوكيل، مضيفًا أنه حتى ننصف انفسنا بالحد الأدنى، فإن الأردن قدم ولايزال يقدم الحد الأقصى من الإمكانيات، ويكفي أن الملك يحمل في كل مجالسه موقف كل أردني اتجاه وجع كل غزاوي وهو ما عجز عنه كل عربي ذو موقع مسؤولية”.

وختم كلمته بعبارة : “يا رب، قد وصلنا إلى بابك دون غيرك.. يا رب، القيامة أفضل من هذا الحال.. يا رب، عجل بيوم القيامة حتى نخلص”، ليرد عليه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي قائلًا: “متفائل أنت يا رائد ما شاء الله”.