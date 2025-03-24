الرئيس التنفيذي لأورنج ورئيس جامعة الحسين التقنية يتابعان مسيرة الطلبة المستفيدين من “منح نفرح بالحسين”

وطنا اليوم:تابع الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، ورئيس جامعة الحسين التقنية، الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي، مسيرة الطلبة المستفيدين من “منح نفرح بالحسين”.

هذا وتم لقاء الطلاب السبعة الذين تم اختيارهم وفق معايير دقيقة في مبنى إدارة أورنج حيث جرى نقاش خططهم المستقبلية وتبادل الأفكار التحفيزية للتميز والإنجازات.

وتجدر الإشارة إلى أن “منح نفرح بالحسين” تم إطلاقها من شركة أورنج احتفالا بزواج سمو ولي العهد لطلبة البكالوريوس في جامعة الحسين التقنية ضمن شروط في تخصصات علوم الحاسوب، أو الأمن السيبراني، أو علم البيانات والذكاء الاصطناعي.