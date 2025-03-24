احباط محاولة تهريب قطع أثرية إلى خارج المملكة عبر مطار الملكة علياء

وطنا اليوم:صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في مركزجمرك مطار الملكة علياء الدولي وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة في المطارأحبطت محاولة تهريب 204 قطع أثرية كانت معدة للتهريب خارج المملكة مع احد المسافرين من جنسية عربية .

وفي التفاصيل قالت دائرة الجمارك في بيان لها بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك مطار الركاب تمكنت من إحباط تهريب 204 قطع أثرية مختلفة كانت مخبأة مع احد المسافرين بهدف التهريب خارج المملكة وبعد الإشتباه به تم تفتيشه بشكل دقيق، حيث تم العثور على القطع المذكورة وتم الاستعانة بخبراء من دائرة الاثار العامة ليتم فحصها والتاكد من ماهيتها، وبعد فحص جميع القطع من قبلهم تبين ان جميع القطع اثرية، وتم تنظيم الضبط بها تمهيدا لتسليمها لدائرة الاثار العامة حسب الاصول .

وتؤكد دائرة الجمارك الأردنية بان كوادرها تعمل في كافة المراكز الجمركية الحدودية جنباً إلى جنب مع باقي الأجهزة الأمنية والرقابية في جهد دؤوب في محاربة التهريب بكافة اشكاله والقيام بواجبها في الحفاظ على الامن الاقتصادي والاجتماعي.