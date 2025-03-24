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أطباء بلا حدود : الفلسطينيين في الضفة في وضع حرج للغاية لم يُسجل مثله منذ عقود

منذ 47 ثانية
أطباء بلا حدود : الفلسطينيين في الضفة في وضع حرج للغاية لم يُسجل مثله منذ عقود

وطنا اليوم:قال مدير عمليات منظمة “أطباء بلا حدود” بريس دو لا فين، إن الضفة الغربية لم تشهد تهجيرا قسريا وتدميرا للمخيمات بهذا الحجم منذ عقود.
وأوضح، أن المواطنين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، لأن جيش الاحتلال يمنعهم من الوصول إلى المخيمات وتدمر المنازل والبنية التحتية.
ولفت دو لا فين، إلى أن المخيمات تحولت إلى “أنقاض وغبار”، مؤكدا أنه “يجب على إسرائيل وضع حد لهذا وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية“.
وفي السياق نفسه، أوضح التقرير الصادر عن المنظمة، أن عشرات الآلاف من النازحين في شمال الضفة الغربية يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى المأوى المناسب والخدمات الأساسية والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن عدوان الاحتلال على شمال الضفة، أدى إلى نزوح آلاف المواطنين قسرا، ما وضعهم في وضع بالغ الخطورة، مطالبا سلطات الاحتلال بأن توقف فورا النزوح القسري.
ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تقمع بشكل منهجي العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى، وأن الوصول إلى الرعاية الصحية مقيد بشدة، وأن الوضع الصحي النفسي للمواطنين في الضفة الغربية مثير للقلق.
وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن منظمة “أطباء بلا حدود” تواصل الاستجابة للاحتياجات العاجلة، فقد أكد أن حجم النزوح، والأزمة الإنسانية المتصاعدة في ظل الاستجابة الدولية غير الكافية، يشكلان تحديا كبيرا للاستجابة للحاجة المتصاعدة.
ووفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن جيش الاحتلال نفذ خلال شهر فبراير/ شباط الماضي 1475 اعتداءً، فيما نفذ المستعمرون 230 اعتداءً على المواطنين في الضفة الغربية.


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