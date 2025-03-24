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رئيس الوزراء: العدوان الإسرائيلي في غزة تجاوز موضوع الإدانة

منذ 42 ثانية
رئيس الوزراء: العدوان الإسرائيلي في غزة تجاوز موضوع الإدانة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء جعفر حسان، إن العدوان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء في غزة من الأطفال والنساء، والذي أودى بحياة المئات من الشهداء تجاوز موضوع الإدانة.
وخلال جلسة لمجلس النواب، الاثنين، أكد حسّان أن هذا العدوان يستدعي ردود فعل دولية تضمن وقف هذا العدوان المتوحش وضمان الدعم الإنساني والفوري الكامل لسكان غزة وبدء إعادة الإعمار لتمكين المواطنين الفلسطينيين على أرضهم.
وشدد على أن تثبيت الإنسان الفلسطيني على أرضه هو عنوان المرحلة، وهو أساس الجهد والعمل غير المنقطع الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني على الساحة الدولية شخصيا لدعم قضية الشعب الفلسطيني وحمايته.
وتابع “لمن يتساءل، فلا يوجد موقف يضاهي أو ضاهى موقف الأردن من الشعب الفلسطيني”، وفق حسان.


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