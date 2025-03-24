الطاقة: ارتفاع البنزين والكاز وانخفاض الديزل عالمياً

وطنا اليوم:شهدت الأسعار العالمية للمشتقات النفطية تفاوتا خلال الأسبوع الثالث من آذار الحالي مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر, بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ووفقا للنشرة ارتفع معدل سعر البنزين اوكتان 90 من 661 دولارا للطن الى 678 دولارا، بنسبة 2 بالمئة، واوكتان 95 من 676 دولارا الى 693 دولارا، بنسبة 3 بالمئة.

وانخفض الديزل من 614 دولارا الى 612 دولارا ، بنسبة 0.3 بالمئة.

كما ارتفع الكاز من 646 دولارا الى 647 دولارا، بنسبة 0.2 بالمئة، وانخفض سعر زيت الوقود من 461 دولارا الى 452 دولارا، بنسبة 2 بالمئة.

وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر آذار الحالي الى 608 دولارات مقارنة مع معدل سعره في شهر شباط الماضي والذي بلغ 628 دولارا، بنسبة 3 بالمئة.

وارتفع معدل خام برنت من 71 دولارا للبرميل الى 72 دولارا