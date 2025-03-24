بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تتجاوز معدلاتها العامة.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي على الحرارة الأيام المقبلة

منذ 55 ثانية
تتجاوز معدلاتها العامة.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي على الحرارة الأيام المقبلة

وطنا اليوم:تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس ربيعيًا لطيف الحرارة في اغلب المناطق ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الثلاثاء، درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
كما ويطرأ الأربعاء، ارتفاع اخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الاغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
اما الخميس، تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 5-6 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 10 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 7، وفي مرتفعات الشراة 17 – 6، وفي مناطق البادية 24 – 11، وفي مناطق السهول 20 – 10، وفي الأغوار الشمالية 27 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 20، وفي البحر الميت 29 – 19، وفي خليج العقبة 29 – 18 درجة مئوية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:25

إسبانيا وألمانيا وفرنسا والبرتغال.. مربع ذهبي أوروبي ناري

10:18

تل ابيب تعود لخيارات القوة .. هجوم بري واسع على غزة

10:05

حماس تعلن اغتيال عضو مكتبها السياسي إسماعيل برهوم أثناء تلقيه العلاج

10:02

الأمن: الوقوف العشوائي والمزدوج أبرز مخالفات ساعات التسوق بعد الإفطار

09:39

مفتي عام المملكة: الأردن لا يتبع أي دولة في تحديد موعد عيد الفطر

09:12

حملة واسعة على فلول الأسد بخان شيخون والعثور على أسلحة شرق حمص

04:23

غارة إسرائيلية شرقي مدينة خان يونس

03:05

“ملتقى النشامى” في ولاية ميشيغان الأمريكية يجعل الإفطار الرمضاني لوحة سلام أردنية استثنائية

02:51

جلسة تشريعية ورقابية للنواب اليوم والاستماع لرد الحكومة على 25 سؤالاً

01:44

“العمل النيابية” تطالب بتثبيت عمال شراء الخدمات في قطاع المياه

00:41

البطاينة ووجهاء من الكرك يعزون غازي الحباشنة ويكرمونه

23:23

الأمن العام يحذّر من رابط احتيالي يرد على هواتف المواطنين يدعوهم للدخول للحصول على سجّل للمخالفات تجنّباً لتفاقمها

وفيات
وفيات الأحد 23-3-2025الحاجة سنية حسن عيسى الغول (أم خالد السلوادي) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-3-2025وفيات الخميس 20-3-2025وفيات الأربعاء 19-3-2025