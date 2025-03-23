تعالوا نطفئ خطايانا !!

محمد داوديه

هذه حكاية ذات أجواء روحانية غاية في الجمال، فيها خير لكم وللناس.

في لقاء تلفزيوني سأل المذيع ضيفه الملياردير:

ما هو أكثر شئ أسعدك في حياتك ؟

قال الملياردير: مررت بأربع مراحل للسعادة في حياتي، حتى عرفت معنى السعادة الحقيقية.

الأول: اقتناء الأشياء.

لقد اقتنيت ما ملأ منزلي في المدينة، ومزرعتي في الريف، وفيلتي على البحر.

فما وجدت السعادة التي أردتها.

الثاني: اقتناء الأغلى.

اقتنيت سجادًا ولوحاتِ وسياراتِ ويخوتًا وخيولًا وآثارًا نادرة،

لكنني وجدت أن تأثيرها مؤقت وسرعان ما ينطفئ بريقها !

الثالث: إمتلاك الشركات الكبيرة.

ساهمت في كبريات المشاريع وأنشأت شركاتٍ وامتلكت الحصص الأكبر في مشاريع كبيرة، وأصبحت السيد المُهاب المطاع والرئيس المقرر، لكنني لم أجد السعادة التي كنت أتخيلها، في ما امتلكت !

الرابع: طلب مني صديق أن أساهم في شراء عدد من الكراسي المتحركة لمجموعة من الأطفال يعانون من صعوبات بالغة في المشي.

وافقتُ فورًا وتبرعت بثمن شراء الكراسي. لكن صديقي أصرَّ أن أذهب معه وأقدم هديتي للأطفال بنفسي.

وافقته وذهبت معه.

حين قدمت الكراسي للأطفال، رأيت الفرحة الكبيرة على وجوههم عندما ركبوها وصاروا يتحركون في كل إتجاه وهم يضحكون ملء قلوبهم، كأنهم في الملاهي.

لكن ما أدخل السعادة الهائلة على قلبي هو تمسك أحد الأطفال بساقي وانا أهُمُّ بالمغادرة.

حاولت أن أحرر ساقي من يد الطفل، لكنه ظل ممسكًا بها بينما عيناه تركزان في وجهي !

فانحنيت أسأله : يابني، هل تريد شيئًا آخر مني قبل أن أذهب، أطلب ما شئت.

كان رده صاعقًا، عرفت منه معنى السعادة الحقيقية.

قال لي: أريد أن أتذكر ملامح وجهك حتى أعرفك حين ألقاك في الجنة، وأشكرك مرة أخرى أمام ربي.

قال عز و جل: {ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير}.

قال رسولنا الكريم:

“الصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماءُ النار”.