أورنج الأردن ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطلقان مرحلة احتضان 100 فكرة ريادية تأهلت من هاكاثون الريادة

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن انطلاق مرحلة احتضان 100 فكرة ريادية، والتي تأهلت استكمالاً لهاكاثون الريادة2024 ، كأحد مشاريع السياسة العامة لريادة الأعمال في إطار الجهود الوطنية، وذلك بهدف تزويد الرياديين بالتدريب والإرشاد وفرص التواصل مع المنظومة الريادية، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي الذي يعزز فرص نجاح مشاريعهم ونموها المستدام، من خلال حاضنات الأعمال المنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية.

واستقبلت أورنج الأردن الرياديين والرياديات المتأهلين خلال يوم ترحيبي عُقد في ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية، حيث تم تعريفهم بفرص الدعم المتاحة في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والتعليم، والطاقة المتجددة، والسياحة. وشهد حضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وأورنج الأردن، حيث أكد المشاركون على أهمية مرحلة الاحتضان في تسريع نمو الشركات الناشئة وفتح آفاق جديدة أمام الرياديين لتوسيع أعمالهم.

وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن هذه المبادرات تعكس التزامها بدعم بيئة ريادة الأعمال، وتمكين الشباب والشابات من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الأردن لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

من جانبها، شددت أورنج الأردن على أهمية مرحلة الاحتضان في تزويد الرياديين بالمهارات والتوجيه اللازمين لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأكدت الشركة التزامها المستمر بدعم المبتكرين والرياديين في جميع أنحاء المملكة، وتعزيز جهودها في تمكين جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على إحداث تغيير إيجابي في مختلف القطاعات الحيوية.

ومن الجدير بالذكر أن بيئة ريادة الأعمال في الأردن شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة نشاط ريادة الأعمال المبكرة من 9.1% عام 2020 إلى 15.7% عام 2024، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ما يعكس زيادة الإقبال على تأسيس المشاريع الريادية وأهمية دعم مثل هذه المبادرات.

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