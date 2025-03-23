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بن غفير يدعو لقصف مخازن الغذاء وخطوط الكهرباء في غزة

منذ دقيقتان
بن غفير يدعو لقصف مخازن الغذاء وخطوط الكهرباء في غزة

وطنا اليوم:طالب وزير الأمن القومي الاسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بتصعيد العدوان على القطاع عبر قصف البنية التحتية ومخازن الغذاء.
وقال بن غفير، خلال لقاء مع هيئة البث: «يتعين علينا قصف مخازن الغذاء وضرب خطوط الكهرباء في قطاع غزة، لماذا توجد أضواء في غزة؟ يجب ألا يكون هناك ضوء واحد».
وطالب الوزير المتطرف بعدم العودة إلى طاولة المفاوضات مع حركة حماس من أجل إعادة المحتجزين، قائلاً: «طالبت بعدم العودة إلى طاولة المفاوضات».
وحول سؤال عن سبب عودة إسرائيل للحرب في غزة، زعم: «عدنا للقتال لأن حماس لا تريد إطلاق سراح أي محتجز، وعدنا للهجوم لأن حماس تنتهك الاتفاقات».
وأشار إلى أنه لم يدعم الاتفاق منذ البداية، ولذلك استقال من الحكومة، متابعاً: «يجب أن نتذكر أن هناك طرفًا واحدًا هنا، وهو منظمة إرهابية قاتلة. اللوم يقع عليها وحدها، وعلينا القضاء عليها تمامًا. هذا ما يجب أن تفعله أي دولة طبيعية» – وفق ادعائه.
وأضاف: «لقد كانت صفقة متهورة، فغادرنا الحكومة. وعندما استأنفوا الحرب، عدنا. أعتقد أن رئيس الوزراء يعتقد أنني كنتُ مُحقًا».
ولفت إلى أنه «بعد تبديل رئيس الشاباك (في أعقاب قرار الإقالة)، نكون مع ثلاثة رؤساء لمنظومات أمنية وعسكرية هجومية، وحينها سنرى تغييرًا كبيرًا» – بحسب قوله.
وأشار بن غفير إلى أن تغيير رئيس الأركان كان جزءًا من شروط عودته إلى الحكومة.


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