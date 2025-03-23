البلبيسي ينفي انتشار فيروس الأطفال ويؤكد: لا وجود له علميًا

وطنا اليوم:نفى رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي ما يُشاع حول انتشار مرض يسمى “فيروس الأطفال”، مؤكدا عدم وجود ما يُدعى بهذا الفيروس.

وأكد البلبيسي، أن نشر مثل هذه الاخبار بين رواد مواقع التواصل يثير الذعر بين الأهالي دون سبب، خصوصا وانها معلومات غير صحيحة، مطالبا الأهالي بعدم الذهاب خلف ما يتم تداوله دون التأكد مما يُقال.

وأوضح أن الفيروسات المنتشرة حاليا هي الانفلونزا والفيروس المخلوي وهو من أنواع الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي شيوعًا، ومنتشر أكثر بين الأطفال.

وقال إن هذا الفيروس غالبًا ما يسبب أعراضًا خفيفة تشبه أعراض نزلات البرد لدى البالغين والأطفال على حد سواء، مثل الحمى، واحتقان الأنف، والسعال، إلا أنه لا يسبب الوفاة إلا بحالات نادرة.

ونوه إلى إمكانية وقوع حالات وفاة بين المصابين بهذه الفيروسات إلا أنها لا تكون السبب المباشر للوفاة