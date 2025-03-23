أمنية تُجدد حملتها الرمضانية السنوية “أمنية الخير” بالتعاون مع تكية أم علي وتُقيم موائد رحمن في جباليا

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية عن إطلاق حملتها الرمضانية السنوية “أمنية الخير” للعام الحالي، والتي تأتي استمراراً لنهجها في دعم المجتمع المحلي ومساندة الأسر العفيفة خلال شهر رمضان المبارك. وللعام التاسع على التوالي جددت شركة أمنية شراكتها المثمرة مع تكية أم علي، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بمسؤوليتها الاجتماعية.

ومع انطلاق حملة “أمنية الخير”، تواصل أمنية التزامها بدعم الأسر المستحقة والمستفيدة من تكية أم علي من خلال كفالة عدد منها لمدة عام كامل، من خلال تقديم الدعم المستمر لهذه الأسر من خلال توزيع طرود الغذائية الشهرية على مدار العام بالإضافة إلى توفير وجبات الإفطار ضمن موائد الرحمن التي تقيمها تكية أم علي. وتشمل مبادرات الحملة مشاركة موظفي أمنية في البرنامج التطوعي تعبئة الطرود في مستودعات تكية أم علي، وتوزيع الطرود الغذائية، بالإضافة إلى رعاية يوم من موائد الرحمن التي تقيمها تكية أم علي في منطقة المحطة ومدينة جباليا شمال قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام أمنية بدعم الأسر المحتاجة في الأردن وفلسطين والتخفيف من معاناتها خلال الشهر الفضيل، عبر توفير وجبات الإفطار الساخنة للصائمين وتعزيز قيم التضامن والتكافل الإنساني، وذلك بمشاركة موظفي ومتطوعي الشركة وذلك ضمن برنامج أمنية للعمل التطوعي “UVolunteer”، لتعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية الاجتماعية بين أفراد فريقها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه: “يأتي إطلاق حملة أمنية الخير ترجمةً لاستراتيجيتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي نؤمن من خلالها بأهمية تضافر الجهود لدعم مجتمعنا، وتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، والمساهمة في توفير احتياجات الأسر المحتاجة، وتخفيف الأعباء عن كاهلها خلال هذا الشهر الفضيل.”

وأضاف: “نحن فخورون بدعم الجهود الإنسانية النبيلة التي تبذلها تكية أم علي في قطاع غزة، حيث نساهم في توفير وجبات متوازنة وصحية للصائمين في القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها . كما تأتي مشاركتنا امتداداً للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية منذ بدء العدوان، حيث نساند الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة للتخفيف من معاناة الأشقاء في غزة وتعزيز قيم التضامن والتكاتف خلال هذه الفترة العصيبة.”

من جانبه، أعرب مدير عام تكية أم علي سامر بلقر، عن تقديره لشراكة أمنية المستمرة ودعمها المتواصل، وقال: “نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة أمنية، والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق أهدافنا النبيلة في مكافحة الفقر والجوع”، مبيناً أن دعم أمنية لحملات تكية أم علي على مدار الأعوام السابقة كان له أثر ملموس في توفير الدعم للعديد الأسر المحتاجة، معرباً عن ثقته بأن هذه الشراكة ستستمر في تحقيق المزيد من النجاح في خدمة المجتمع الأردني.

وتسعى أمنية من خلال حملتها الرمضانية إلى تعزيز دورها في خدمة المجتمع، من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع ذات الأثر الملموس والمستدام، حيث تواصل أمنية دعم شراكاتها المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وإشراك موظفيها في أنشطتها التطوعية لدعم المجتمع.

وتعمل تكية أم علي حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري لـ20,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.