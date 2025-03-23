كابيتال بنك يُرسّخ معاني التكافل والتلاحم ويقيم إفطاراً رمضانياً للأطفال الأقل حظاً‎

وطنا اليوم:تزامناً مع احتفالات كابيتال بنك بالذكرى الثلاثين لتأسيسه وترجمةً لمعاني التكافل والتلاحم التي يحملها شهر رمضان المبارك و تعزيز دوره في خدمة المجتمع، نظم البنك إفطاراً رمضانياً خيرياً للأطفال الأقل حظاً في متحف الأطفال يوم 22 آذار بمشاركة مجموعة من موظفي البنك الذين تطوعوا لقضاء وقت مميز مع الأطفال ضمن أجواء يسودها الفرح والسعادة.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية، حيث تفاعل الموظفون مع الأطفال من خلال ألعاب ممتعة، وذلك في إطار حرص البنك على إدخال السعادة إلى قلوبهم وتعزيز إحساسهم بالاهتمام والدعم المجتمعي.

وفي هذا السياق، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، أن هذه المبادرة تأتي في صميم التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية، موضحة أن تنظيم هذا الإفطار الرمضاني للأطفال الأقل حظاً يأتي في إطار إيمان البنك العميق بأهمية التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم العطاء والمشاركة في شهر رمضان المبارك.

وأشارت بارطو إلى التزام كابيتال بنك كمؤسسة مالية رائدة في الأردن بمواصلة تنفيذ برامجه الاجتماعية التي تركز على دعم الفئات الأكثر احتياجا، لقناعته بأن العطاء والعمل التطوعي ركنان أساسيان في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أواصر المحبة والتضامن داخل المجتمع.