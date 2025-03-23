بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

كابيتال بنك يُرسّخ معاني التكافل والتلاحم ويقيم إفطاراً رمضانياً للأطفال الأقل حظاً‎

منذ 10 ثواني
كابيتال بنك يُرسّخ معاني التكافل والتلاحم ويقيم إفطاراً رمضانياً للأطفال الأقل حظاً‎

وطنا اليوم:تزامناً مع احتفالات كابيتال بنك بالذكرى الثلاثين لتأسيسه وترجمةً لمعاني التكافل والتلاحم التي يحملها شهر رمضان المبارك و تعزيز دوره في خدمة المجتمع، نظم البنك إفطاراً رمضانياً خيرياً للأطفال الأقل حظاً في متحف الأطفال يوم 22 آذار بمشاركة مجموعة من موظفي البنك الذين تطوعوا لقضاء وقت مميز مع الأطفال ضمن أجواء يسودها الفرح والسعادة.
وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية، حيث تفاعل الموظفون مع الأطفال من خلال ألعاب ممتعة، وذلك في إطار حرص البنك على إدخال السعادة إلى قلوبهم وتعزيز إحساسهم بالاهتمام والدعم المجتمعي.
وفي هذا السياق، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، أن هذه المبادرة تأتي في صميم التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية، موضحة أن تنظيم هذا الإفطار الرمضاني للأطفال الأقل حظاً يأتي في إطار إيمان البنك العميق بأهمية التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم العطاء والمشاركة في شهر رمضان المبارك.
وأشارت بارطو إلى التزام كابيتال بنك كمؤسسة مالية رائدة في الأردن بمواصلة تنفيذ برامجه الاجتماعية التي تركز على دعم الفئات الأكثر احتياجا، لقناعته بأن العطاء والعمل التطوعي ركنان أساسيان في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أواصر المحبة والتضامن داخل المجتمع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:17

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتجاوز الـ50 ألف شهيد

14:13

النائب معتز أبو رمان يطالب بنقل كاميرا الرادار على جسر ام النعاج ( مدخل السرو ) وإلغاء المخالفات عليها “مصيدة للسائقين ولا تحقق منظومة السلامة المرورية”

14:13

Jordan Tourism Board Wraps Up Successful Participation at MITT Travel Exhibition in Moscow

14:07

محادثات في جدة حول أوكرانيا وترامب: أنا الوحيد القادر على إيقاف بوتين

13:06

هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض MITT في موسكو وتبحث تعزيز السياحة الروسية إلى المملكة

12:54

الوشق المصري .. أعجوبة الخلق الذي يخشى البشر فلِم عقر جنود إسرائيل؟

12:45

لأول مرة.. إصدار صحيفة مطبوعة من تحرير الذكاء الاصطناعي بالكامل

12:39

وزير العمل: لن يكون هناك عامل وطن غير أردني مع نهاية العام الحالي

12:35

الغذاء والدواء: تسجيل 90 صنفا دوائيا لغايات تحقيق الأمن الدوائي

12:28

خطة أمنية ومرورية استعدادًا لعيد الفطر

12:24

“البترا” و”الكولوسيوم” توقعان إتفاقية تؤامة لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي

12:07

الإحياء المجتمعي و باب راكين ينظمون إفطار رمضاني في الكرك برعاية البطاينة .. صور

وفيات
وفيات الأحد 23-3-2025الحاجة سنية حسن عيسى الغول (أم خالد السلوادي) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-3-2025وفيات الخميس 20-3-2025وفيات الأربعاء 19-3-2025