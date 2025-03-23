هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض MITT في موسكو وتبحث تعزيز السياحة الروسية إلى المملكة

وطنا اليوم:اختتمت هيئة تنشيط السياحة مشاركتها في معرض السياحة والسفر الروسي MITT 2025، الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 18 إلى 20 آذار، حيث مثّلت هذه المشاركة فرصة مهمة للترويج للمملكة الأردنية الهاشمية كوجهة سياحية رئيسية للسياح الروس.

وشهد الجناح الأردني في المعرض تواجداً مميّزاً بمشاركة مكاتب سياحة وفنادق بالإضافة إلى الملكية الأردنية، مما أتاح الفرصة لعقد لقاءات مهنية مع كبرى الشركات السياحية الروسية، وتعريف الزوار بالعروض السياحية المتنوّعة التي تقدمها المملكة.

كما تميّز الجناح بحضور سعادة السفير الأردني في موسكو، خالد الشوابكة، الذي أكّد أهمية تعزيز العلاقات السياحية بين الأردن وروسيا.

وفي تعليقه على المشاركة، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبد الرزاق عربيات: “إن مشاركتنا في معرض MITT تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية رئيسية في الأسواق العالمية، وخاصة السوق الروسي الذي يُعد من الأسواق الواعدة. لقد لمسنا اهتماماً كبيراً من شركات السياحة الروسيّة، ونعمل على تعزيز التعاون معهم لزيادة أعداد السياح الروس إلى المملكة.”

وأضاف عربيات أن الجناح الأردني قدَّم للزوّار تجربة متكاملة عن السياحة في المملكة، حيث تم تسليط الضوء على المواقع الأثرية الشهيرة مثل البتراء، البحر الميت، وادي رم، وجرش، بالإضافة إلى السياحة الدينيّة والعلاجية.

وجرى الترويج أيضاً للتسهيلات المُتاحة للسياح الروس، مثل تسهيل إجراءات التأشيرة وتعزيز الرحلات الجوية المباشرة بين الأردن وروسيا بالتنسيق مع الملكية الأردنية وشركات الطيران الأخرى.

وشهد المعرض العديد من اللقاءات بين الوفد الأردني وشركات السياحة الروسية الكبرى، حيث تمت مناقشة سُبل التعاون لتعزيز تدفق السياح الروس إلى الأردن من خلال تنظيم رحلات سياحية مخصصة وعروض ترويجية مشتركة.

كما تم بحث إمكانية إطلاق حملات تسويقية مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية لتعريف الجمهور الروسي بالمزايا السياحية الفريدة للمملكة.

وأكد عربيات أن الهيئة ستواصل جهودها لجذب السياح الروس، مشيراً إلى أن السوق الروسي شهد نموّاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مما يعكس اهتمام السُيّاح الروس بالمقوّمات السياحية التي يتمتع بها الأردن، سواء من حيث الطبيعة الخلابة أو المواقع التراثية والتاريخية.

وأشار عربيات إلى أن النتائج الأوليّة للمشاركة في معرض MITT مشجعة للغاية، حيث تم التوصُّل إلى تفاهمات مبدئيّة مع عدد من الشركات السياحية الروسية لتنظيم برامج سياحية إلى الأردن خلال الفترة المقبلة.

ولفت عربيات الانتباه إلى أن الهيئة ستتابع هذه التفاهمات من خلال زيارات عمل واجتماعات دوريّة لضمان تحقيق الأهداف المرجوّة من هذه المشاركة. واختتم حديثه قائلاً: “نحن متفائلون بزيادة عدد السياح الروس إلى الأردن خلال العام الجاري، وسنعمل جاهدين على تقديم أفضل الخدمات السياحية وتعزيز تجربة الزائر، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع السياحي في المملكة.”

يُذكر أن معرض MITT Moscow يُعد من أكبر الفعّاليات السياحية في روسيا، حيث يجمع آلاف العارضين والمشاركين من مختلف دول العالم، ويشكِّل منصة رئيسية لعقد الشراكات السياحية واستكشاف أحدث التوجُّهات في صناعة السفر والسياحة