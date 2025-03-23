الغذاء والدواء: تسجيل 90 صنفا دوائيا لغايات تحقيق الأمن الدوائي

وطنا اليوم:وافقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء على تسجيل 90 صنفا دوائيا لغايات تحقيق الأمن الدوائي وفق تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024.

وقال المدير العام للمؤسسة نزار مهيدات، إن المؤسسة ومن خلال لجنة تحقيق الأمن الدوائي استقبلت 147 طلب تسجيل على قائمة الأمن الدوائي من قبل مستودعات أدوية وشركات محلية مصنعة للأدوية.

وأضاف أن الأصناف الدوائية التي تمت الموافقة على تسجيلها تنوعت بين أدوية حياتية للأمراض المزمنة والقلب والسرطان، بما في ذلك الأدوية المطلوبة للعطاءات الحكومية أو للسوق المحلي والمدرجة ضمن قائمة الأدوية غير المتوفرة لغايات تحقيق الأمن الدوائي والتي تعمل المؤسسة بشكل مستمر على تحديثها حسب مؤشرات المخزون الدوائي، وتشجيع شركات الأدوية المحلية على تصنيع وتسجيل الأدوية التي قد تتعرض لنقص في عملية توريدها للسوق المحلي ومنح أولوية في التسجيل والتفتيش والاستشارات الفنية اللازمة عند تقديم ملفاتها، مشيرا إلى أن بعض الملفات ما زالت قيد الإجراء لحين استكمال تقديم الوثائق اللازمة ضمن الملفات المقدمة.

ويذكر أن المؤسسة استحدثت تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024 لتعزيز الأمن الدوائي في المملكة وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطن وتسريع إجراءات تسجيل هذه الأدوية في المملكة مع ضمان مأمونيتها وفاعليتها تنفيذًا لرؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية وذلك ترجمة لأهداف ورسالة المؤسسة المتمثلة في توفير دواء آمن وفعال وذو جودة عالية وبسعر مناسب، واستمرارًا لدور المؤسسة في متابعة ومراقبة المخزون الدوائي وتعزيزه لتلبية حاجة السوق المحلي ولتوفير البدائل العلاجية وتلافي أي نقص محتمل في توريد الأدوية إلى المملكة بالتعاون مع الصناعات الدوائية الوطنية ومستودعات الأدوية المستوردة.