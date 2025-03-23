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“البترا” و”الكولوسيوم” توقعان إتفاقية تؤامة لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي

منذ 20 ثانية
“البترا” و”الكولوسيوم” توقعان إتفاقية تؤامة لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي

وطنا اليوم:في خطوة تاريخية لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي على المستوى الدولي، وقّعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اتفاقية توأمة مع محمية الكولوسيوم الأثرية في روما.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تعاون ترويجي بين الموقعين، اللذين تم اختيارهما عام 2007 ضمن قائمة عجائب الدنيا السبع الجديدة، وإلى تعزيز التفاهم الثقافي والتسويق والترويج السياحي بين الجانبين.
ووقع الإتفاقية عن السلطة رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، وعن محمية الكولوسيوم المدير العام الدكتورة ألفونسينا روسو.
وأوضح البريزات أن الإتفاقية جاءت ضمن جهود السلطة الهادفة إلى تنمية وتطوير مدينة البترا اقتصاديًا وسياحيًا وثقافيًا، وأن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي والتسويق السياحي بين الجانبين، وستسمح بوضع مواد ترويجية لمدينة البترا في محمية الكولوسيوم، والتي يزورها نحو 14 مليون زائر سنوياً.
من جهتها، أكدت الدكتورة ألفونسينا روسو، أن الاتفاقية تأتي في إطار تعاون المحمية مع المؤسسات العالمية لتعزيز دور الثقافة في توطيد العلاقات بين الحضارات، وتعزيز التعاون مع مدينة البترا الأثرية والتي تعد من أشهر المُدن والمحميات الأثرية في العالم.
وتركز الاتفاقية على دعم التعاون في مجالات متعددة تشمل تنظيم ورش عمل تدريبية للحفاظ على المواقع الأثرية، وإقامة فعاليات ثقافية مشتركة، وتبادل المعلومات حول الأنشطة المشتركة بين الجانبين.
كما تتضمن الاتفاقية إعداد برامج زيارات متبادلة للترويج للموقعين، بالإضافة إلى تقديم مواد إعلامية وفيديوهات تعريفية تُعرض في كلا الموقعين.
وأكد الطرفان أن هذه الخطوة ليست مجرد اتفاقية تعاون، بل تمثل رمزًا للتشاركية العالمية التي تسهم في تعزيز التراث الثقافي والحضاري للبترا والكولوسيوم، وترسيخ مكانتهما كوجهات سياحية عالمية تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
يُذكر أن مدينة البترا وقعت سابقاً عدة إتفاقيات تؤامة مع قصر الحمراء وجنة العريف في اسبانيا، وبلدية باربارانو رومانو في إيطالياً، وتعمل على توقيع عدة إتفاقيات مع عجائب الدنيا السبع الجديدة خلال الفترة القادمة.


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