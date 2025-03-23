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ذهبية وبرونزية ببطولة سلاح السابر للطالب الوحش من مدارس الجامعة

منذ دقيقتان
ذهبية وبرونزية ببطولة سلاح السابر للطالب الوحش من مدارس الجامعة

وطنا اليوم:تتقدم المشرف العام لمجموعة مدارس الجامعة الأستاذة ناديا الحوراني ومديرة قسم البنين في مجموعة مدارس الجامعة الاولى ، الأستاذة نسرين الرواجفة وأسرة القسم بأحر التهاني للطالب البطل سليمان الوحش لحصوله على الميدالية الذهبية في فئة تحت 17 عامًا والميدالية البرونزية في فئة تحت 20 عاما لسلاح السابر ضمن بطولة دوري الأردن – المرحلة الثانية.
إنجاز مشرّف يعكس التفوق والإصرار، وفخر جديد لمدارس الجامعة الأولى ، ومزيدًا من التألق والنجاح في البطولات القادمة


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