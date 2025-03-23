جامعة فيلادلفيا تهنئ جلالة الملك وولي العهد بذكرى معركة الكرامة

وطنا اليوم:تتقدم أسرة جامعة فيلادلفيا، ممثلةً بمجلس أمنائها، ومجلس إدارتها، ورئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة، بأصدق التهاني والتبريكات من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح في تصريح له بهذه المناسبة إن معركة الكرامة كانت وما زالت محط فخر واعتزاز لكل الأردنيين، فهي معركة سطر فيها الجيش العربي بطولاته، وحمى جنودنا البواسل أرض الأردن الطهور من دنس العدو، مشيرًا إلى أنها ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، حيث تجسدت فيها أسمى معاني التضحية والاخلاص والبطولة سطرها الجيش العربي المصطفوي في الذود عن حمى الوطن والدفاع عن العروبة

وأضاف الجراح: “إن معركة الكرامة، جسّدت معاني البطولة والشجاعة التي تحلّت بها القيادة الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي

التي كانت بمثابة اختبار حقيقي للقوة الأردنية وعزيمتها، وأثبتت قدرة الجيش العربي على التصدي لأعتى التحديات، مما جعلها نقطة تحول في تاريخ الأمة، وأظهرت قوة الإرادة الأردنية في مواجهة المعتدين بكل عزيمة وإصرار”.

وتابع الجراح: “نستلهم من هذه الذكرى العظيمة معاني الولاء والانتماء، ونجدد العهد بالوفاء للقيادة الهاشمية الحكيمة، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن، قيادةً، وأرضًا، وشعبًا من كل سوء، وأن يعلي من شأن الوطن في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.”