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المجالي: الملكية الأردنية أول شركة طيران دولية تحط في مطار حلب

منذ 6 دقائق
المجالي: الملكية الأردنية أول شركة طيران دولية تحط في مطار حلب

وطنا اليوم:سيّرت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الأحد، رحلة جوية تجريبية، إلى مطار حلب الدولي، استعدادا لاستئناف رحلاتها إلى حلب بعد توقف دام أربعة عشر عامًا.
يأتي ذلك بعد إعادة تأهيل مطار حلب الدولي، وافتتاحه الأسبوع الماضي.
قال الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، الاحد، إن الملكية الأردنية هي أول شركة طيران دولية تحط في مطار حلب الدولي.
وأضح المجالي إن الرحلة التجريبية على متنها وفدا من الملكية الأردنية والطيران المدني الأردني والمعنيين للوقوف على تجهيزات مطار حلب.
وبين المجالي أنه في حال استكمال التجهيزات سيتم تسيير رحلات رسمية إلى مطار حلب الشهر المقبل.
يذكر أن الملكية الأردنية استأنفت الطيران إلى مطار دمشق الدولي الشهر الماضي، وهناك 11 رحلة أسبوعية إلى مطار دمشق.
رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، قال إنه سيتم تسيير رحلة جوية “تجريبية” في الأيام المقبلة، لمطار حلب الدولي لإجراء تقييم شامل قبل البت بقرار تسيير رحلات جوية من الأردن إلى سوريا.
وأضاف مستو، في تصريح سابق، أن الرحلة التجريبية سيرافقها طاقم أردني لإجراء تقييم فني لأمن وسلامة مطار حلب الدولي.
وأوضح مستو، أن الخطوط الجوية الملكية الأردنية، تقدمت بطلب رسمي لهيئة تنظيم الطيران المدني، لتسيير رحلاتها الجوية إلى مطار حلب الدولي، بعد السماح لها سابقا بتسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتبارا 18 آذار الحالي.
وأكدت الهيئة، أن مطار حلب الدولي أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية، بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية، مرحبة بجميع شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها من المطار وإليه.
وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني، سمحت لشركات طيران أردنية بتسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي بعد إجراء تقييم شامل لمطار دمشق الدولي والمجال الجوي السوري.


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