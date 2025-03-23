ستارلنك: الأردن من أوائل الدول التي تم اختيارها لإجراء التجارب الفنية

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام فاضل السرحان خلال لقائه ممثّلي شركة ستارلينك حرص الهيئة الدائم نحو تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يسهم في تنمية ودعم دور هذه القطاعات على المستوى المحلي وتوفير خدمات اتصالات نوعية ومتقدمة.

وأعرب السرحان خلال استقباله ممثلي الشركة استعداد الهيئة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح التجربة التي بدأت الشركة بتنفيذها مؤخراً وتستمر قرابة ثلاثة اشهر، وذلك ادراكاً من الهيئة لأهمية إجراء مثل هذه التجارب وتأثيرها على مستقبل تقديم الخدمات الساتلية في الأردن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام وذلك تزامناً مع استعدادات الشركة لإطلاق خدماتها التجارية داخل المملكة بشكل رسمي.

من جانبهم، أشار ممثّلو شركة ستارلينك الى انه تم اجراء تجارب مماثلة لتلك التجربة في دولتين حول العالم وهذه هي التجربة الثالثة، حيث تم اختيار الأردن لإجراء التجارب ضمن قارة آسيا وذلك لما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي استراتيجي، بالإضافة لتوافر الخبرات الفنية والتنظيمية والتي ستعزز إنجاح التجارب وتحقيق الأهداف المرجوة منها، كما أثنى ممثلو الشركة على ما وصل إليه الأردن من تقدم ملموس في تقديم الخدمات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية.

وتجدر الإشارة الى ان شركة ستارلنك بدأت الأسبوع الماضي وبإشراف مباشر من رئيس مجلس مفوضي الهيئة إجراء تجارب فنية داخل الأردن بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبالشراكة مع هيئة الاتصالات الخاصة، وسيتم خلال التجارب الفنية تنفيذ عمليات رصد مستمرة لتغطية إشارات الأقمار الصناعية العاملة لدى الشركة المملكة ودراسة تأثيرها على الشبكات الساتلية الأخرى، بالإضافة الى قياس ومراقبة مستوى الإشارات الراديوية للشبكات الساتلية، وتقييم كفاءة وجودة الخدمات المقدمة ودراسة الأثر الراديوي البيئي لتشغيل شبكة ستارلينك في الأردن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. كما ستفضي هذه التجربة الى إعادة ضبط الأقمار الصناعية والاشارات الراديوية الصادرة عنها لتحقيق تغطية أرضية أفضل، ولزيادة سرعة خدمات الانترنت المقدمة من قبل شركة ستارلنك الى ما يزيد عن خمسة اضعاف السرعات المتوفرة حالياً وزيادة اعداد المستخدمين الى ثمانية اضعاف العدد الممكن حالياً.

ومن المتوقع ان تبدأ شركة ستارلنك بتقديم خدماتها في المملكة بشكل تجاري خلال نيسان المقبل.