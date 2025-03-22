بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

نشامى الإنسانية”.. فيلم وثائقي يجسّد بطولة الجيش الأردني في إغاثة غزة

22 مارس 2025
نشامى الإنسانية”.. فيلم وثائقي يجسّد بطولة الجيش الأردني في إغاثة غزة

وطنا اليوم_عمان – تستعد القنوات الأردنية لعرض الفيلم الوثائقي “نشامى الإنسانية”، الذي يروي قصة بطولة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في إغاثة أهل غزة. الفيلم، من إنتاج القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لعام 2025، يسلّط الضوء على الجهود الإنسانية التي قدّمها النشامى لأهل القطاع.

 

الفيلم من إخراج المخرجة الأردنية نسرين الصبيحي، التي أكدت أن العمل ليس مجرد لقطات مصوّرة، بل هو توثيقٌ لقصة إصرار الجيش الأردني على أن يكون سندًا لغزة، وإصرار غزة على الصمود.

 

“نشامى الإنسانية” يصل إليكم قريبًا، لأن مساعدات النشامى وصلت قبله.”

 

#الأردن #القوات_المسلحة_الأردنية #الجيش_العربي #نشامى_ال

إنسانية

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:54

جامعة فيلادلفيا تهنئ جلالة الملك وولي العهد بذكرى معركة الكرامة

11:49

المجالي: الملكية الأردنية أول شركة طيران دولية تحط في مطار حلب

11:44

البنك الدولي يدرس تقديم تمويل إضافي لتعزيز قطاع الكهرباء الأردني

11:39

Orange Jordan, Al-Hussein Technical University Follow Up on “Nafrah Bil Hussein” Scholarships

11:33

زين واتحاد عمان يطلقان البطولة الرمضانية لكرة السلّة 3×3 للصغار

11:22

القضاء التركي يأمر رسميا بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض

10:48

وفيات الأحد 23-3-2025

10:42

ستارلنك: الأردن من أوائل الدول التي تم اختيارها لإجراء التجارب الفنية

10:31

الحرس الثوري الإيراني يعلن نشر أنظمة صاروخية في 3 جزر بالخليج

10:19

التنمية: أموال التبرعات تعتبر في حكم الأموال العامة وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة

10:14

مظاهرة ضد العنصرية بفرنسا تتحول إلى مسيرة داعمة لغزة

10:07

اغتاله الاحتلال في خيمته فجرًا ..حماس تعلن استشهاد القيادي صلاح البردويل

وفيات
وفيات الأحد 23-3-2025الحاجة سنية حسن عيسى الغول (أم خالد السلوادي) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-3-2025وفيات الخميس 20-3-2025وفيات الأربعاء 19-3-2025