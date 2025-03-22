نشامى الإنسانية”.. فيلم وثائقي يجسّد بطولة الجيش الأردني في إغاثة غزة

وطنا اليوم_عمان – تستعد القنوات الأردنية لعرض الفيلم الوثائقي “نشامى الإنسانية”، الذي يروي قصة بطولة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في إغاثة أهل غزة. الفيلم، من إنتاج القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لعام 2025، يسلّط الضوء على الجهود الإنسانية التي قدّمها النشامى لأهل القطاع.

الفيلم من إخراج المخرجة الأردنية نسرين الصبيحي، التي أكدت أن العمل ليس مجرد لقطات مصوّرة، بل هو توثيقٌ لقصة إصرار الجيش الأردني على أن يكون سندًا لغزة، وإصرار غزة على الصمود.

“نشامى الإنسانية” يصل إليكم قريبًا، لأن مساعدات النشامى وصلت قبله.”

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