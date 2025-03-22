UWallet تعلن عن شراكتها مع “Wink Express” لتحسين وتسهيل عمليات الدفع الإلكترونية

وطنا اليوم _

في خطوة تهدف إلى تعزيز حلول الدفع الرقمي، أعلنت UWallet- المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم حلول الدفع المبتكرة وسهلة الاستخدام- عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة “Wink Express” الشركة الرائدة في مجال اللوجستيات، بهدف تبسيط ورقمنة عمليات الدفع لديها.

وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي UWallet المستمر لتقديم حلول مالية متطورة تلبي احتياجات الشركات والأفراد في الأردن، حيث سيتمكن المستخدمون من استلام مدفوعاتهم رقمياً عبر UWallet، مما يقلل الاعتماد على النقد ويضمن معاملات أسرع وأكثر أمانا، كما توفر UWallet إدارة المدفوعات النقدية وتنفيذ عمليات جمع المدفوعات بسلاسة وكفاءة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لـ UWallet الدكتور علاء نشيوات:” نعمل في UWallet باستمرار على تبسيط العمليات المالية للشركات، وتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتغيرة، وشراكتنا مع “Wink Express” تعكس التزامنا بتقديم حلول دفع رقمية آمنة وفعالة، تسهم في تحسين تجربة العملاء بشكل عام.” مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي في قطاع اللوجستيات، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة.

من جانبه، أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “Wink Express” المهندس أنس جفال أهمية التعاون بين الشركتين لتحسين عمليات تدفق الأموال لدى شركة “Wink Express”، وتوفير تجربة أفضل للعملاء ، لافتاً إلى أنه ومن خلال اعتماد حلول الدفع الرقمية، نضمن معاملات أسرع وأكثر أماناَ ودقة، مما يعزز كفاءة عملياتنا ويسهم في تحقيق رضا العملاء لدينا، لذا “نحن فخورون بهذا التعاون الذي يتماشى مع رؤيتنا في تبني أحدث التقنيات لتقديم خدمات لوجستية متميزة”.