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نتنياهو يأمر الجيش الاسرائيلي بضرب عشرات الأهداف في لبنان

22 مارس 2025
نتنياهو يأمر الجيش الاسرائيلي بضرب عشرات الأهداف في لبنان

وطنا اليوم_أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، الجيش بضرب ما وصفه “بعشرات الأهداف الإرهابية” في لبنان.

 

وأفادت مصادر اعلامية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية دخلت الأجواء اللبنانية وشنت غارات على مناطق في جنوب لبنان.

 

وقالت مراسلتنا إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق عدة في مرتفعات “إقليم التفاح” ومرتفعات “جبل الريحان”، مضيفة أن الغارات الإسرائيلية على بلدة “تولين” استهدفت منزلاً وهو ما أسفر عن إصابات.

 

‏في الأثناء، تستمر الوحدات العسكرية في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع في الجنوب.

 

وكان الجيش اللبناني أجرى عمليات مسح وتفتيش وعثر بنتيجتها على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون – النبطية، وعمل على تفكيكها.

 

وأفادت مصادر محلية أن قوات اليونيفيل في جنوب الليطاني تتخذ تدابير وقائية تحسبا لأي قصف أو تصعيد اسرائيلي.


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