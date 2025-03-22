أورنج الأردن وجامعة الحسين التقنية تواصلان متابعة “منح نفرح بالحسين” بلقاء مع الطلبة

وطنا اليوم_التقى الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، ورئيس جامعة الحسين التقنية، الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي، بمجموعة الطلبة المستفيدين من “منح نفرح بالحسين”، التي أطلقتها أورنج بالشراكة مع الجامعة احتفالاً بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بقيمة مائة ألف دينار أردني. هذا وقد تم اختيار 7 طلاب للاستفادة من المنحة، بقرار من لجنة مكونة من الشركة والجامعة، وتبعاً لمعايير مدروسة بعناية حيث سيستمر دعم الطلاب الذين تم اختيارهم طوال فترة الدراسة بشرط المحافظة على المعدل.

قال الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور: “نحن في أورنج الأردن نؤمن بالمبادرات التي تترك أثراً عميقاً على المدى البعيد، مثل الاستثمار في شباب وشابات المملكة من خلال هذه المنح التي توفر لهم فرصاً مميزة، وتُعدهم للمستقبل من خلال الدراسة الجامعية والتدريب بالمهارات التي يحتاج إليها سوق العمل”.

وأضاف المهندس منصور: “تأتي هذه المبادرة في إطار شراكتنا المستدامة مع جامعة الحسين التقنية، التي تتناغم مع قيمنا وأهدافنا المسؤولة. ونحن واثقون أن هذه الشراكة ستسهم في تزويد السوق المحلي بكفاءات متميزة وتطوير كوادر وطنية قادرة على الإسهام الفاعل وبناء أردن رقمي مزدهر.”

من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي، رئيس جامعة الحسين التقنية، بالشراكة المثمرة مع أورنج الأردن، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس التزام الجانبين بدعم التعليم التقني وتعزيز فرص الشباب في مجالات التكنولوجيا الحديثة. وأضاف: “نحن في جامعة الحسين التقنية نحرص على تقديم تعليم نوعي يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وتأتي منح نفرح بالحسين كخطوة مهمة نحو تمكين طلبتنا بفرص تعليمية متميزة، مدعومة بتدريب عملي في شركة رائدة مثل أورنج، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل، ويؤهلهم للمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد رقمي متطور”.

علماً أن “منح نفرح بالحسين” تم الإعلان عنها في الجامعة لطلاب البكالوريوس، حيث تشمل الشروط المطلوبة للقبول، التسجيل بتخصصات علوم الحاسوب، والأمن السيبراني، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى شرط ألا يقل معدل الثانوية العامة عن 90%، واجتياز المقابلة الشخصية بنجاح. وتجدر الإشارة إلى أن المنحة توفر التدريب في شركة أورنج الأردن لمدة 8 أشهر، كما تغطي كافة الرسوم الجامعية طوال فترة الدراسة.

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