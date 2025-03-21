بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. وفيات

الحاجة سنية حسن عيسى الغول (أم خالد السلوادي) في ذمة الله

منذ 40 ثانية
الحاجة سنية حسن عيسى الغول (أم خالد السلوادي) في ذمة الله

وطنا اليوم_

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي إليكم ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الحاجة سنية حسن عيسى الغول (أم خالد السلوادي)، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى.

وسيصلى عليها غدًا، السبت الموافق 22/3/2025، بعد صلاة الظهر في مسجد خديجة، ثم يوارى جثمانها الثرى في مقبرة سحاب الإسلامية.

تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية سلواد الخيرية الكائنة في ضاحية الحج حسن، وذلك لمدة ثلاثة أيام (السبت، الأحد، الاثنين) من الساعة الثامنة مساءً.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:03

الكرامة!

16:45

كشف عدد السوريين العائدين من الأردن منذ سقوط الأسد

16:40

كميات الهطول المطري منذ مساء الأربعاء حتى صباح الجمعة بالأردن – تفاصيل

16:10

جيش الاحتلال ينسف مبنى مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان وسط غزة

15:44

غزة والجولة الجديدة

15:42

الأونروا تحذر: الدقيق المتبقي للتوزيع في غزة يكفي 6 أيام

15:25

ولي العهد: إلى والدتي وزوجتي كل عام وأنتما للحياة بهجة

15:00

تساقط للثلوج في مرتفعات عجلون

14:53

مصر تنفي مزاعم استعدادها لتهجير نصف مليون فلسطيني إلى سيناء

14:40

فادي السمردلي يكتب: غياب الحكمة في الاحزاب سقوط وإنهيار!

14:38

محافطة : معركة الكرامة رمز للتضحية ودعوة للأجيال لمواصلة البناء بالعلم

14:10

“جورامكو” ترعى حفل إفطار خيري للأيتام بالتعاون مع مركز هيا الثقافي

وفيات
وفيات الجمعة 21-3-2025وفيات الخميس 20-3-2025وفيات الأربعاء 19-3-2025وفيات الثلاثاء 18-3-2025وفيات الاثنين 17-3-2025