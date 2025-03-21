الحاجة سنية حسن عيسى الغول (أم خالد السلوادي) في ذمة الله

وطنا اليوم_

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي إليكم ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الحاجة سنية حسن عيسى الغول (أم خالد السلوادي)، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى.

وسيصلى عليها غدًا، السبت الموافق 22/3/2025، بعد صلاة الظهر في مسجد خديجة، ثم يوارى جثمانها الثرى في مقبرة سحاب الإسلامية.

تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية سلواد الخيرية الكائنة في ضاحية الحج حسن، وذلك لمدة ثلاثة أيام (السبت، الأحد، الاثنين) من الساعة الثامنة مساءً.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.