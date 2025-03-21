محافطة : معركة الكرامة رمز للتضحية ودعوة للأجيال لمواصلة البناء بالعلم

وطنا اليوم:وزير التربية بمناسبة ذكرى معركة الكرامة: بناتي وأبنائي الطلبة، فكما حمل أجدادكم السلاح دفاعًا عن هذه الأرض الطهور، عليكم أن تحملوا راية المعرفة ليبقى اسم الأردن عاليًا في كل المحافل.

كتب وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة بمناسبة ذكرى معركة الكرامة، تاليًا نصها:

‎في هذا اليوم العظيم، نقف بكل فخر واعتزاز لنحيي

‎ذكرى عزيزة على قلوب الأردنيين، ذكرى معركة الكرامة، التي سطّر فيها جيشنا العربي الأردني الباسل أروع ملاحم البطولة والتضحية، وأثبت للعالم أجمع أن الأرض والعزة والكرامة تُحمى بالدماء الزكية والإرادة الصلبة.

في مثل هذا اليوم من كل عام، نستذكر وقفة جنودنا البواسل بقيادة جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وقفة عز وشرف وكبرياء للذود عن ثرى أردننا الطهور، حيث كانت الأسود كما صدح صوت الحسين، تربض في الجنبات على أكتاف السفوح وفوق القمم، بيدها القليل من السلاح، والكثير من العزم، وفي قلوبها العميق من الايمان بالله والوطن، و زئير الاسود قد تفجّر في وجه المد الاسود.. فأفشلوا بعزيمتهم مخططات العدو، محققين نصرًا عظيمًا أعاد للأمة ثقتها وشموخها، ورسّخ معاني الشجاعة والإصرار في وجدان كل أردني وأردنية.

في يوم الكرامة، ازدانت أرض الأردن بثوب البهاء في موعد متجدد مع الحياة ، فكانت نموذجًا أردنيًا أصيلًا جسّد أسمى معاني التضحية والصمود والتكافل والعزيمة، وبنت قواعد صلبة انطلقت عبرها المملكة إلى مستقبلها متسلحة بالمبادئ العظيمة التي أوصلتها للريادة، فظلّت خير أمة بأخلاقها، وتسامحها، ومعارفها، وقوتها وأنفتها.

واليوم، ونحن نستلهم من هذه الذكرى معاني التضحية والإباء، ندرك أن الكرامة لا تُحمى بالسلاح وحده، بل بالعزم والعمل، وبالعلم والبناء.

بناتي وأبنائي الطلبة، نعوّل عليكم الكثير لامتداد ذلك النصر المحقق، فأنتم مستقبل وأمل هذا الوطن وسياجه، فكما حمل أجدادكم السلاح دفاعًا عن هذه الأرض الطهور، عليكم أن تحملوا راية المعرفة ليبقى اسم الأردن عاليًا في كل المحافل.

فتحية فخر وإجلال لشهداء الكرامة، الذين علّمونا أن الوطن يستحق أن نبذل لأجله الغالي والنفيس. تحية لكل جندي، لكل معلم، لكل مخلصٍ في هذا الوطن العظيم.

حمى الله الأردن، وأدام عزّه، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، قائد المسيرة، وولي عهده الأمين، والشعب الأردني الوفي المخلص لوطنه وقيادته