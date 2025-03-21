بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

الغفري يترشح لانتخابات إتحاد العاصمة الخيري

منذ 35 ثانية
الغفري يترشح لانتخابات إتحاد العاصمة الخيري

وطنا اليوم: كتب د. عطا أبو الحاج أعلن الدكتور المهندس محمد الغفري على منصة الفيسبوك ومنصة تجمع الإنجاز التي يشرف عليها وتضم عددا كبيرا من الجمعيات المؤثرة في ساحة العمل الخيري والتطوعي والإجتماعي عن ترشحه ضمن كتلة الإتحاد والتغيير التي يرأسها الدكتور أديب القيسي لخوض إنتخابات إتحاد جمعيات العاصمة الخيرية.

وبدأت جموع من عشيرة العمل الخيري والإجتماعي تزحف عن بكرة أبيها وتتقاطر على مقره في جمعية سنجل الخيرية التي يمثلها لتبايعه وتدعمه وتؤازره وتساند الكتلة التي ينتمي لها وذلك لما يتمتع به من سجايا طيبة وبعد نظر في عمل الخير.

ووصف مراقبون في هذا القطاع أنها الانتخابات الأقوى في تاريخ الإتحاد الذي يشمل حوالي ٣٢٠ جمعية مسددة لإشتراكاتها ومسجلة في القوائم الإنتخابية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:03

الولايات المتحدة لإسرائيل: اتركي لنا مهمة الحوثيين

11:52

بـ 100 مليون دولار.. البنتاغون توافق على بيع أنظمة أسلحة دقيقة للسعودية

11:39

خامنئي يحذر الولايات المتحدة من اتخاذ أي إجراء ضد طهران

11:35

وفيات الجمعة 21-3-2025

11:27

ولي العهد مستذكرًا يوم الكرامة: الكثير من العزم

10:48

كل يوم وأنتم بكرامة ، انتم شعب الكرامة وقيادة الكرامة وجيش الكرامة في دولة الشموخ والكرامة

10:43

اردنيون ضمن أقوى 50 شركة تقنية مالية في الشرق الأوسط

10:30

السديس يدعو على الصهاينة خلال صلاة التهجد في الحرم المكي

10:26

هل تأخرنا كثيرًا؟ الحل الذي تجاهلناه منذ سنوات! خطة عمل البيانات الموحدة

10:15

إغلاق كامل لمطار هيثرو في لندن بسبب انقطاع التيار الكهربائي

10:10

سوريا والإقليم على مفترق الطرق الأخطر للطوائف والأقوام والمذاهب

09:56

الجيش السوداني يسيطر على القصر الرئاسي بالخرطوم

وفيات
وفيات الجمعة 21-3-2025وفيات الخميس 20-3-2025وفيات الأربعاء 19-3-2025وفيات الثلاثاء 18-3-2025وفيات الاثنين 17-3-2025