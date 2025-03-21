الغفري يترشح لانتخابات إتحاد العاصمة الخيري

وطنا اليوم: كتب د. عطا أبو الحاج أعلن الدكتور المهندس محمد الغفري على منصة الفيسبوك ومنصة تجمع الإنجاز التي يشرف عليها وتضم عددا كبيرا من الجمعيات المؤثرة في ساحة العمل الخيري والتطوعي والإجتماعي عن ترشحه ضمن كتلة الإتحاد والتغيير التي يرأسها الدكتور أديب القيسي لخوض إنتخابات إتحاد جمعيات العاصمة الخيرية.

وبدأت جموع من عشيرة العمل الخيري والإجتماعي تزحف عن بكرة أبيها وتتقاطر على مقره في جمعية سنجل الخيرية التي يمثلها لتبايعه وتدعمه وتؤازره وتساند الكتلة التي ينتمي لها وذلك لما يتمتع به من سجايا طيبة وبعد نظر في عمل الخير.

ووصف مراقبون في هذا القطاع أنها الانتخابات الأقوى في تاريخ الإتحاد الذي يشمل حوالي ٣٢٠ جمعية مسددة لإشتراكاتها ومسجلة في القوائم الإنتخابية