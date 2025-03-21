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بـ 100 مليون دولار.. البنتاغون توافق على بيع أنظمة أسلحة دقيقة للسعودية

منذ 4 دقائق
F-15SA fighter jets are seen during a graduation ceremony and air show marking the 50th anniversary of the founding of King Faisal Air College in Riyadh, Saudi Arabia, January 25, 2017. REUTERS/Faisal Al Nasser

وطنا اليوم:وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه إلى السعودية، وذلك طبقاً لما ذكرته وزارة الدفاع الأميركية” البنتاغون”.
وأفادت رويترز بأن واشنطن وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة أسلحة متطورة دقيقة التوجيه إلى السعودية بتكلفة تُقدر بما يصل إلى 100 مليون دولار.
وأوضح البنتاغون في بيان أن شركة (بي.إيه.إي سيستمز) ستكون المقاول الرئيسي في هذه الصفقة.
وفي يوليو 2024، وافقت الخارجية الأميركية في على عقد تبيع بموجبه الولايات المتحدة أنظمة لوجستية، وبرامج للتخطيط المشترك، وأجهزة وأنظمة تتعلق بالطائرات الأميركية الصنع للسعودية، بنحو 2.8 مليار دولار.


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