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خامنئي يحذر الولايات المتحدة من اتخاذ أي إجراء ضد طهران

منذ دقيقة واحدة
خامنئي يحذر الولايات المتحدة من اتخاذ أي إجراء ضد طهران

وطنا اليوم:قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الجمعة، إن طهران ليس لها وكلاء في المنطقة، وإن الجماعات التي تدعمها تعمل بشكل مستقل.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، بأنه سيحمل إيران مسؤولية أي هجمات ينفذها الحوثيون.
وأضاف خامنئي: “على أميركا أن تعلم أنه إذا حاولت العبث مع إيران؛ فإنها ستتلقى صفعة شديدة”.


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