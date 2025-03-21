اردنيون ضمن أقوى 50 شركة تقنية مالية في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:نشرت فوربس الشرق الأوسط تقريرها السنوي حول أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2025.

وشمل التقرير 3 شركات تأسست بواسطة أردنيين.

مدفوعاتكم

وحلت شركة مدفوعاتكم MadfoatCom في المرتبة السادسة.

وقال التقرير انها منصة لدفع الفواتير ومقرها الأردن ، وتأسست عام 2011 على يد ناصر صالح.

وتتيح مدفوعاتكم (MadfoatCom) عرض ودفع الفواتير الإلكترونية عبر منصتها الرئيسية إي فواتيركم (eFAWATEERcom). وخلال عام 2024، عالجت الشركة أكثر من 66.1 مليون معاملة مالية بقيمة 18.6 مليار دولار لأكثر من 600 جهة من مقدمي الفواتير، وتغطي أكثر من 1,700 خدمة. تعمل الشركة بشكل أساسي في الأردن، وتتصل بالبنوك ومقدمي خدمات المرافق والاتصالات، ومعظم الخدمات الحكومية، كما تمارس أعمالها في فلسطين وسلطنة عُمان. فيما تخدم مدفوعاتكم أكثر من 4.5 مليون مستخدم، ولديها أكثر من 5 آلاف وكيل لدعم العملاء غير المصرفيين. وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2024، تجاوز عدد مرات تنزيل التطبيق 2.1 مليون مرة. وفي فبراير/ شباط 2025، رفعت شركة بساطة المصرية حصتها في مدفوعاتكم إلى 25%.

هايبر باي

وحلت هايبر باي HyperPay في المركز 16 ، وهي منصة تكنولوجيا مالية للشركات يقع مقرها الرئيسي في السعودية ، وتأسست عام 2014 عبر مهند عبويني.

توفر هايبرباي (HyperPay) حلول الدفع الإلكتروني للتجار، بما في ذلك بوابات الدفع، والفواتير الإلكترونية، وأنظمة الدفع، وإعداد التقارير والتحليلات. في عام 2024، حصلت على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر المحفظة الإلكترونية في السعودية، وأطلقت خدمة نقاط البيع الإلكترونية (Hypertab) فضلًا عن حلول مخصصة لقطاع الضيافة عبر (HyperHospitality) كما تخطط لإطلاق خدمات إصدار البطاقات. فيما تخدم المنصة أكثر من 17 آلاف تاجر، في السعودية والإمارات والأردن وقطر والبحرين ومصر والعراق ولبنان. وتعد هايبرباي مدعومة من قبل ماستركارد وأموال كابيتال المالية، كما جمعت حتى الآن تمويلات تجاوزت 60 مليون دولار.

باي ون

بدورها جاءت PayOne في المركز 34 ، وهي شركة لحلول الدفع الإلكتروني ، ومقرها الأردن ، وتأسست عام 2011 على يد رمزي الزين، وجانتي عبدالله.

توفر (PayOne) بوابة دفع إلكترونية لقطاعات الضيافة والسيارات، حيث تتيح للشركات قبول المدفوعات عبر مجموعة من القنوات مثل: مواقع التجارة الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف وأجهزة نقاط البيع، وروابط الدفع. لدى الشركة مكاتب في الرياض ودبي وعمَّان، وتخدم أكثر من 1,400 شركة في 13 سوقًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا. وفي عام 2024، عالجت الشركة معاملات بحوالي مليار دولار. كما تعمل (PayOne) مع أكثر من 20 شريكًا في المنطقة.