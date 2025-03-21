إغلاق كامل لمطار هيثرو في لندن بسبب انقطاع التيار الكهربائي

وطنا اليوم:أعلنت الشركة المشغّلة لمطار هيثرو اللندني، أنّ المطار الأكبر في أوروبا أُغلق بسبب حريق اندلع في محطة كهرباء فرعية تُزوّده بالطاقة، مشيرة إلى أنّ الإغلاق سيستمر طوال يوم الجمعة.

وقالت شركة “هيثرو إيربورت هولدينغز” في بيان، إنّ “مطار هيثرو يشهد انقطاعا كبيرا في التيار الكهربائي. حفاظا على سلامة مسافرينا وزملائنا، سيُغلق مطار هيثرو حتى الساعة 23:59 (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) من يوم 21 آذار/ مارس”.

وذكر متحدث باسم المطار لرويترز عبر رسالة بريد إلكتروني، أن فرق الإطفاء تتعامل مع الموقف، لكن لا يزال من غير الواضح متى يمكن استعادة التيار بشكل مستقر.

وأضاف أنهم يتوقعون اضطرابا كبيرا في الحركة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منظمة يوروكونترول، التي تدير عمليات مراقبة الحركة الجوية في أنحاء أوروبا، على موقعها الإلكتروني، إنه لا يسمح لأي رحلات بالوصول إلى مطار هيثرو بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وإن هناك خططا لتحويل مسار الرحلات.

ووفقا لشركة أو.إيه.جي لبيانات السفر، فقد كان مطار هيثرو ثاني أكثر مطارات العالم ازدحاما في عام 2024 بعد مطار دبي.